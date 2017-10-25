ایران به دلیل حمایت از مظلوم متهم به تروریست است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن صادقی نسب چهارشنبه شب در جلسه شورای اداری شهرستان گناباد اظهار کرد: مطابق آیات قرآن کریم بعضی از قدرت های استکباری خصوصیت برتر بینی دارند و همیشه درحال نقشه کشی برای ملت ها هستند.

وی افزود: اگر معرفت و پایداری در بین مردم تقویت شود نقشه های استکبار هیچ اثری نخواهد داشت و این نقشه ها به خودشان برخواهد گشت.

امام جمعه گناباد ابراز کرد: در عاشورا هم یزید در جایگاه مستکبر بدترین کارها را انجام می داد ولی به شکلی نمایان می کرد که کارهای او عوام پسند باشد.

وی با اشاره به ترفندهای مختلف دشمن افزود: ایران به دلیل حمایت از مظلوم متهم به تروریست و رعایت نکردن حقوق بشر می شود در حالی که اولین نقض کننده حقوق بشر خود آمریکا و هم پیمانان آنها بوده است.

صادقی نسب افزود: امروز آمریکا پرورش دهند تروریست در دنیا است و مدارک آن روز به روز در سوریه و عراق آشکار می شود و اخیرا سلاح هایی مخصوصی که فقط در اختیار آمریکا بوده از انبارهای داعش بیرون می آید نشانه بارز تروریست پروری است.

وی تاکید کرد: همانطور که همه شاهد آن هستند دشمن برای انحراف جوانان ما برنامه ریزی کرده و مسئولین و رسانه‌ها وظیفه دارند نسل جوان را با روحیه استکباری آمریکا و خباثت های صهیونیسم آشنا کنند.

امام جمعه گناباد ابراز کرد: مطالعه نسل جوان در خصوص استکبار کافی نیست و همه باید در آشنا ساختن مردم با این استکبار تلاش کنند.