به گزارش خبرنگار مهر، قادر هنرمند شامگاه چهارشنبه در حاشیه بررسی پروندههای احیای اطراقگاههای عشایر اردبیل به خبرنگار مهر گفت: متأسفانه در سالهای اخیر اکثر اطراقگاههای عشایر تغییر کاربری یافته است.
وی افزود: این موضوع مشکلات گستردهای در کوچ عشایر به دنبال داشته و حتی روند و زمان کوچ را مختل کرده است.
مدیرکل امور عشایر استان تأکید کرد: تمامی اطراقگاهها مطالعه شده و در شورای برنامهریزی کشوری مطرح شده است تا نسبت به احیای آن اقدام کنیم.
هنرمند به پیگیری این موضوع از طریق دستگاه قضایی اشاره و تصریح کرد: به دنبال رفع معارض اطراقگاهها هستیم.
وی تأکید کرد: اختلال و تغییر زمان کوچ عشایر عوارض منفی متعددی داشته و حتی در تولیدات دامی عشایر نیز تأثیرگذار است.
مدیرکل امور عشایر استان تأکید کرد: با احیای اطراقگاهها میتوان اختلال به وجود آمده را رفع کرده و زمینه کوچ عشایر مطابق روند تعریف شده حیات ایل شاهسون را فراهم ساخت.
