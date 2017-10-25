۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۹:۱۲

مدیرکل امور عشایر اردبیل به مهر خبر داد؛

تغییر کاربری ۹ اطراق‌گاه عشایر اردبیل/به دنبال احیا هستیم

اردبیل – مدیرکل امور عشایر استان اردبیل گفت: ۹ اطراق‌گاه عشایر در این استان طی سال‌های اخیر به زمین‌های کشاورزی تغییر کاربری یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، قادر هنرمند شامگاه چهارشنبه در حاشیه بررسی پرونده‌های احیای اطراق‌گاه‌های عشایر اردبیل به خبرنگار مهر گفت: متأسفانه در سال‌های اخیر اکثر اطراق‌گاه‌های عشایر تغییر کاربری یافته است.

وی افزود: این موضوع مشکلات گسترده‌ای در کوچ عشایر به دنبال داشته و حتی روند و زمان کوچ را مختل کرده است.

مدیرکل امور عشایر استان تأکید کرد: تمامی اطراق‌گاه‌ها مطالعه شده و در شورای برنامه‌ریزی کشوری مطرح شده است تا نسبت به احیای آن اقدام کنیم.

هنرمند به پیگیری این موضوع از طریق دستگاه قضایی اشاره و تصریح کرد: به دنبال رفع معارض اطراق‌گاه‌ها هستیم.

وی تأکید کرد: اختلال و تغییر زمان کوچ عشایر عوارض منفی متعددی داشته و حتی در تولیدات دامی عشایر نیز تأثیرگذار است.

مدیرکل امور عشایر استان تأکید کرد: با احیای اطراق‌گاه‌ها می‌توان اختلال به وجود آمده را رفع کرده و زمینه کوچ عشایر مطابق روند تعریف شده حیات ایل شاهسون را فراهم ساخت.

کد مطلب 4125114
محمد میرزایی ناطق

