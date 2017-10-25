العبادی: در مراحل پایانی شکست داعش هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، حیدر العبادی در نشست خبری با بنعلی ایلدریم همتای ترکیه ای خود گفت: سفر ما با هدف تعمیق روابط سیاسی، امنیتی و تجاری میان عراق و ترکیه است. ما به دنبال برقراری روابط مبتنی بر منافع مشترک و عدم دخالت در امور داخلی دیگران است.

وی افزود: از وظایف ما این است امنیت و ثبات در منطقه حاکم شود.

نخست وزیر عراق اعلام کرد: ما در مراحل پایانی شکست داعش و بسط سیطره دولت مرکزی بر اراضی عراق به سر می بریم. عراقی ها طرح تجزیه را در هم شکستند.

وی از نقش ترکیه و جامعه بین المللی در توقف تلاش های تجزیه عراق تمجید کرد.

از سوی دیگر بنعلی ایلدریم نخست وزیر ترکیه نیز گفت: ما به العبادی به خاطر پیروزی بر داعش و اقدامات ضد همه پرسی(اقلیم) تبریک می گوییم. ترکیه آماده اتخاذ همه تدابیر لازم و حمایت از بغداد در قبال همه پرسی اقلیم کردستان عراق است.

وی افزود: ما تدابیری در قبال همه پرسی بر اساس دعوت بغداد اتخاذ کردیم و به این اقدامات ادامه می دهیم و از تلاش هایی العبادی قبل و بعد از همه پرسی قدردانی می کنیم. هدف ما بازگشت مسئولان برگزاری همه پرسی و پایبندی به قانون اساسی است.

ایلدریم گفت: ترکیه به تحولات کرکوک اهمیت می دهد و خواستار همزیستی مسالمت آمیز در آن است. ما حامی عراق در برابر هر تلاشی که وحدت آن را هدف قرار دهد هستیم.

نخست وزیر ترکیه بیان کرد: ما با عراق در زمینه تجارت و سرمایه گذاری در آینده همکاری خواهیم کرد. اداره گذرگاههای مرزی از اختیارات دولت مرکزی عراق است و حمایت لازم را برای اداره گذرگاه ابراهیم الخلیل انجام خواهیم داد. ما در راستای تقویت همکاری اقتصادی با عراق و بازسازی مناطق آسیب دیده از تروریسم حرکت خواهیم کرد. هدف ما غلبه بر گروههای تروریستی در عراق، ترکیه و سوریه است.