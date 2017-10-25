۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۹:۱۰

العبادی: در مراحل پایانی شکست داعش هستیم

نخست وزیر عراق در نشست خبری مشترک با همتای ترکیه ای خود اعلام کرد که کشورش در مراحل پایانی شکست داعش قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، حیدر العبادی در نشست خبری با بنعلی ایلدریم همتای ترکیه ای خود گفت: سفر ما با هدف تعمیق روابط سیاسی، امنیتی و تجاری میان عراق و ترکیه است. ما به دنبال برقراری روابط مبتنی بر منافع مشترک و عدم دخالت در امور داخلی دیگران است.

وی افزود: از وظایف ما این است امنیت و ثبات در منطقه حاکم شود.

نخست وزیر عراق اعلام کرد: ما در مراحل پایانی شکست داعش و بسط سیطره دولت مرکزی بر اراضی عراق به سر می بریم. عراقی ها طرح تجزیه را در هم شکستند.

وی از نقش ترکیه و جامعه بین المللی در توقف تلاش های تجزیه عراق تمجید کرد.

از سوی دیگر بنعلی ایلدریم نخست وزیر ترکیه نیز گفت: ما به العبادی به خاطر پیروزی بر داعش و اقدامات ضد همه پرسی(اقلیم) تبریک می گوییم. ترکیه آماده اتخاذ همه تدابیر لازم و حمایت از بغداد در قبال همه پرسی اقلیم کردستان عراق است.

وی افزود: ما تدابیری در قبال همه پرسی بر اساس دعوت بغداد اتخاذ کردیم و به این اقدامات ادامه می دهیم و از تلاش هایی العبادی قبل و بعد از همه پرسی قدردانی می کنیم. هدف ما بازگشت مسئولان برگزاری همه پرسی و پایبندی به قانون اساسی است.

ایلدریم گفت: ترکیه به تحولات کرکوک اهمیت می دهد و خواستار همزیستی مسالمت آمیز در آن است. ما حامی عراق در برابر هر تلاشی که وحدت آن را هدف قرار دهد هستیم.

نخست وزیر ترکیه بیان کرد: ما با عراق در زمینه تجارت و سرمایه گذاری در آینده همکاری خواهیم کرد. اداره گذرگاههای مرزی از اختیارات دولت مرکزی عراق است و حمایت لازم را برای اداره گذرگاه ابراهیم الخلیل انجام خواهیم داد. ما در راستای تقویت همکاری اقتصادی با عراق و بازسازی مناطق آسیب دیده از تروریسم حرکت خواهیم کرد. هدف ما غلبه بر گروههای تروریستی در عراق، ترکیه و سوریه است.

