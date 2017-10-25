به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی در جلسه شورای سیاستگذاری هفته پژوهش استان که عصر چهارشنبه در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با بیان اینکه باید از طرفیت، فرصت و پتانسیل هفته پژوهش و فناوری به جهت نمایش دادن استعدادهای استان در این بخش نهایت بهره را برد، اظهار کرد: البرز فرصت های مختلفی در بخش های فناوری را به خود اختصاص داده است.

وی با اعلام اینکه طبق فرمایشات مقام معظم رهبری رهایی از وابستگی اقتصاد نفتی الزامی است، افزود: این مهم با تکیه با محصولات فناورانه میسر می شود، بدون شک بهره مندی از ظرفیت بخش خصوصی در این حوزه سبب بهبود شرایط فعلی خواهد شد.

استاندار البرز با تاکید بر اینکه باید بستر تجاری سازی محصولات فناورانه در البرز فراهم‌شود، خاطرنشان کرد: فروش تحقیقات و محصولات فناورانه در مراکز دانشگاهی بزرگ دنیا رقمی بالا اعلام می شود، این عدد گاه اندازه تمام بودجه اداری یک کشور است.

نجفی هفته پژوهش را فرصتی برای مراکز علمی، تحقیقاتی و اموزشی استان البرز برشمرد و تاکید کرد: تجاری سازی علوم و محصولات فناورانه همچنین ثروت افرینی از طریق دانش باید در کشور از جمله استان البرز به عنوان قطب علم و فناوری ترویج پیدا کند.

استاندار البرز با بیان اینکه رقابت در علوم خوب است اما نباید حسادت و کم بینی در این حوزه بین مراکز علمی و آموزشی دیده شود، اظهار کرد: باید مقوله مهم علم و دانش به عنوان نگین شهر در استان مطرح شود چرا که دوری از مراکز علمی آثار منفی را در جامعه بر جای خواهد گذاشت.

وی در پایان گفت: باید بستر، فرصت و زمینه بیشتری برای بخش فناوری و تولید محصولات دانش بنیان استان البرز در جهت تولید ثروت فراهم شود، بدون شک این امر صرفه جویی ارزی چشمگیری را برای کشور به همراه خواهد داشت.