به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی شامگاه چهارشنبه در دیدار با کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: محور توسعه استان اردبیل کشاورزی است و امورات آب و خاک آن اهمیت ویژه دارد.

وی افزود: رفع مشکلات حوزه آب و خاک می تواند تاثیر قابل توجه در توسعه استان داشته باشد و در سفر کمیسیون کشاورزی موضوعات متعددی در این خصوص طرح خواهد شد.

سرپرست استانداری اردبیل با اشاره به سفر دو روزه کمیسیون به استان اردبیل، تاکید کرد: کمیسیون در طول سفر خود بازدیدهای متعددی داشته و مشکلات بخش کشاورزی و آب و منابع طبیعی را بررسی خواهد کرد.

به گفته عباسی سفر کمیسیون کشاورزی فرصت مغتنمی برای طرح مشکلات حوزه کشاورزی استان و ارائه راهکار جهت رفع آن با هدف توسعه استان است.