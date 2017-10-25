  1. استانها
  2. اردبیل
۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۹:۳۴

سرپرست استانداری اردبیل:

کشاورزی محور توسعه اردبیل است/ لزوم رفع مشکلات حوزه آب‌وخاک

اردبیل- سرپرست استانداری اردبیل در تبیین برنامه‌های توسعه این استان، بخش کشاورزی را اولویت اول در این بحث برشمرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی شامگاه چهارشنبه در دیدار با کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: محور توسعه استان اردبیل کشاورزی است و امورات آب و خاک آن اهمیت ویژه دارد.

وی افزود: رفع مشکلات حوزه آب و خاک می تواند تاثیر قابل توجه در توسعه استان داشته باشد و در سفر کمیسیون کشاورزی موضوعات متعددی در این خصوص طرح خواهد شد.

سرپرست استانداری اردبیل با اشاره به سفر دو روزه کمیسیون به استان اردبیل، تاکید کرد: کمیسیون در طول سفر خود بازدیدهای متعددی داشته و مشکلات بخش کشاورزی و آب و منابع طبیعی را بررسی خواهد کرد.

به گفته عباسی سفر کمیسیون کشاورزی فرصت مغتنمی برای طرح مشکلات حوزه کشاورزی استان و ارائه راهکار جهت رفع آن با هدف توسعه استان است.

محمد میرزایی ناطق

