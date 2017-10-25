به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشکده خبر شیراز شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام اینکه نخستین همایش بین المللی «ادبیات، زبان همدلی» به میزبانی شیراز برگزار خواهد شد گفت: این همایش توسط دانشکده خبر شیراز با همکاری انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی کشور و همراهی برخی دانشگاه ها و نهاد های فرهنگی برگزار می شود

محمود شاکر با بیان اینکه ادبیات از دیرباز همواره کارکردهای گوناگون داشته است افزود: یکی از کارکردهای این دنیای شگرف، فراخواندن انسانها از هر نژاد، کیش، آیین و زبان به دوستی، آشتی و همدلی‌ست.

وی در ادامه گفت: در دنیای امروز که در هر گوشه جهان هر روز و ساعت شاهد جنگ و ستیز و دشمنی تازه‌ای‌ هستیم، نیاز به بازشناسی پیام‌های متعالی و همدلانه‌ی ادبی بیش از همیشه احساس می‌شود؛ پیام‌هایی که بتوانند انسان را به جوهر نیک وجودی‌اش راهنمایی کنند و او را از خشونت‌طلبی و نفرت‌پراکنی پرهیز دهند، بر اساس همین ضرورت و با هدف شناخت و بررسی ظرفیتهای ادبیات (شعر و نثر) برای ایجاد همدلی میان انسانها، نخستین همایش بین‌المللی «ادبیات، زبان همدلی» برگزار می شود.

شاکر با این رویکرد که با بهره گیری از ایده‌ها و نوشته‌های پژوهشگران و صاحبنظران، بتوان پنجره‌هایی رو به افق‌های تازه بازگشود، محورهای همایش را برشمرد و افزود: نقش ادبیات در ایجاد آشتی و همدلی در میان ملل جهان، نقش زبان و ادب فارسی در وحدت ملی مردم ایران، نقش ادب فارسی در گسترش فرهنگ والای انسانی در جهان، شیوه های ارتقای جایگاه ادبیات به عنوان زبان همدلی، نقش شاهکارهای ادبی در برقراری صلح و دوستی در میان ملل، شیوه های نوین برای معرفی مفاهیم همدلانه‌ی ادبیات، بررسی چگونگی تاثیر ادبیات در گسترش صلح و انسان دوستی، بررسی و معرفی آثار موفق و جریان­ساز ادبی در پیوند با صلح و همدلی، بررسی مفاهیم آشتی­جویانه در متون ادب فارسی و دیگر موضوعات مرتبط با موضوع همایش از محورهای این رویداد فرهنگی است.

وی تاکید کرد: مقاله‌ های ارسالی باید نتیجه‌ کاوش‌ها و پژوهش‌های علمی نویسنده یا نویسندگان باشد، مقاله دارای اصالت و فکر تازه باشد.

شاکر در عین حال اعلام کرد این همایش ترجمه، گردآوری و همچنین مقاله‌هایی که جنبه‌ی علمی و پژوهشی اصیل نداشته باشند، نمی پذیرد و در مقاله روش تحقیق علمی رعایت شود و از منابع معتبر استفاده گردد؛ درحالیکه مقاله با نثری سالم و پاک در ساختاری استوار نوشته شده باشد.

وی یادآوری کرد که عنوان مقاله کوتاه و گویای محتوای مقاله و با خط درشت و سیاه در وسط صفحه نوشته شود؛ چکیده‌ فارسی (۱۵۰ تا ۲۰۰ واژه)؛ شامل معرفی مقاله، روش تحقیق و اشاره به نتیجه‌ آن باشد.

رئیس دانشکده خبر تاکید کرد: نگارش مقاله با توجه به «دستور خط فارسی» مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشد؛ معادل لاتین نام‌های خاص، اصطلاحات لاتین و ترکیبات خارجی در متن مقاله آورده شود.

شاکر آخرین مهلت ارسال چکیده و اصل مقاله: ۱۶ آذرماه امسال عنوان کرد و نتایج ۱۶ بهمن سال جاری اعلام خواهد شد

وی از تشکیل دبیرخانه همایش بین المللی «ادبیات، زبان همدلی» در شیراز خبر داد و گفت: علاقه مندان می توانند برای شیوه نامه شرکت در این همایش به پایگاه اینترنتی www.shirazkhabar.org و یا با تلفن دبیرخانه: ۳۶۳۰۲۴۸۵-۰۷۱/ ۳۶۳۰۲۴۸۶-۰۷۱تماس بگیرند.

دبیر اجرایی همایش بین المللی «ادبیات، زبان همدلی» در ادامه به معرفی اعضای شورای علمی همایش پرداخت و گفت: دکتر نصرالله امامی(شهید چمران اهواز)، دکتر سید احمد پارسا(دانشگاه کردستان)، دکتر عظیم جبّاره ناصرو(دانشگاه جهرم)، دکتر کاووس حسنلی(دانشگاه شیراز)، دکتر مهدی زرقانی(دانشگاه فردوسی مشهد)، دکتر محمود شاکر(دانشکده خبر شیراز)، دکتر سیروس شمیسا(دانشگاه علامه طباطبایی)، دکتر باقر صدری نیا(دانشگاه تبریز)، دکتر محمد رضا صرفی(دانشگاه کرمان)، دکتر منیژه عبدالهی(دانشگاه علوم پزشکی شیراز)، دکتر محمد حسین کرمی(دانشگاه شیراز)، دکتر میر جلال الدین کزازی(دانشگاه علامه طباطبایی)، دکتر محمد کاظم کهدویی (دانشگاه یزد)، دکتر علی محمدی(دانشگاه همدان)، دکتر محمود مدبری (دانشگاه کرمان)، دکتر سید علی اصغر میرباقری فرد(دانشگاه اصفهان)، دکتر اکبر نحوی(دانشگاه شیراز) و دکتر محمد جعفر یاحقی(دانشگاه فردوسی مشهد) در این رویداد مشارکت می جویند. این درحالیست که دکتر کاووس حسن‌لی دبیری علمی همایش را برعهده دارد و جانشین دبیر علمی او، دکتر عظیم جباره ناصرو است.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش بین المللی «ادبیات، زبان همدلی» توسط دانشکده خبر شیراز با همکاری قطب علمی، پژوهشی، فرهنگی و ادبی فارس، دانشگاه شیراز، انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی، مرکز حافظ شناسی، کرسی پژوهشی حافظ، برخی از دانشگاه ها و دیگر نهادهای فرهنگی برگزار می شود.