به گزارش خبرنگار مهر، شهردار تهران در ادامه خاطرنشان کرد: "نه به عنوان شهردار، بلکه به عنوان یک شهروند ایرانی از روزی که متولد شدم، توفیق آن را داشتم تا در جوار مرقد امام رضا (ع) در مشهد به طور شبانه روز حضور داشته و جیره خوار آن حضرت باشم. امروز نیز خود را خادم رسمی آن حضرت می دانم."

وی در ادامه افزود: "امروز مفتخرم در جمع هنرمندانی هستم که در تاریخ نشان داده اند جزو محبان اهل بیت هستند و به نمایندگی از مردم این عشق را عینیت می بخشد. از اول ماه ذی القعده که روز ولادت حضرت معصومه (س) تا یازدهم این ماه روز ولادت امام رضا (ع) به نمایندگی از کل ملت ایران با هنرهای نمایشی ایرانی و اسلامی به استقبال جشنواره رضوی می رویم."



معاون هنری وزیر ارشاد نیز در این مراسم با اظهار خوشحالی از اینکه چند سال است جامعه فرهنگی میزبان این جشنواره است، افزود: "امسال نمایش ها از نظر تکنیک و کیفیت جزو بهترین ها هستند. میزبانی این جشنواره توفیقی بزرگ است که نصیب ما شده و امیدواریم بتوانیم با ترویج فرهنگ رضوی قابلیت های هنری را به این مقوله مهم گسترش دهیم."



محمدحسین ایمانی خوشخو اظهار امیدواری کرد سال به سال این جشنواره بهتر شود و با گسترش این فعالیت ها در سطح بین الملی فرهنگ رضوی در سراسر دنیا ترویج یابد. وی گفت: "این فرهنگ جزو میراث فرهنگی کشور ما محسوب می شود و وزارت ارشاد با حمایت های لازم از هنرمنمدان و اجرای مناسبت های مختلف الگوسازی می کند."



این مراسم عصر امروز با حرکت کاروان های نمایشی از میدان انقلاب آغاز شد و با اجرای کرنانوازی، منقبت خوانی، چاووش خوانی و ... در فضای باز تئاتر شهر ادامه پیدا کرد. حسین پارسایی مدیر کل هنرهای نمایشی، مجید سرسنگی دبیر چهارمین جشنواره تئاتر رضوی به همراه چند تن دیگر از مسئولان حضور داشتند. پس از مراسم نیز مردم با شهردار تهران گفتگو و مشکلات خود را بیان کردند.