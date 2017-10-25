جایگاه مطلوبی در اقتصاد جهانی نداریم/غفلت از توانمندی اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید حسن عاملی شامگاه چهارشنبه در دیدار با اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با وجود اینکه انقلاب اسلامی به دنبال تثبیت جایگاه واقعی ایران و ایرانی است، در اقتصاد جهانی جایگاهی متناسب با توانمندی خود نداریم و باید خلا های مدیریتی بررسی شود.

وی افزود: بزرگ ترین هنر انقلاب اسلامی این است که کشور ایران را در چینش ملت ها در جایگاه اصلی خود قرار دهد و در وضعیتی که کشوری اهریمنی چون اختاپوسی همه قدرت اقتصادی، نظامی و امپراطوری رسانه را در اختیار داشته و به دنبال وابسته کردن کشورها است، ایران اسلامی استقلال خود را حفظ کرده است.

نماینده ولی فقیه در استان متذکر شد: با این وجود در دست یابی به جایگاه واقعی اقتصادی کشور، مجلس به اولویت بندی ها توجهی ندارد و اینکه مطالبات گندم کاران باقی می ماند بی توجهی به امکانات و مزیت ها است.

عاملی تصریح کرد: وضعیت به شکلی است که بازاریان به دلیل خرید گندم کاران پیگیر زمان پرداخت مطالبات آن ها هستند و این در حالی است که دولت و مجلس باید عشایر و روستایی را در اولویت برنامه های خود قرار دهد.

امام جمعه اردبیل تاکید کرد: بی توجهی به این موضوع موجب شده جایگاه مطلوبی در اقتصاد جهانی نداشته باشیم و به عنوان مثال کشوری مانند افغانستان سیب زمینی ما را نمی پذیرد.

وی با تاکید به اینکه کشورهای پیشرفته در سایه توجه به احساس جمعی و انگیزه های جمعی توانسته اند به توسعه دست یابند، اضافه کرد: امروز ما نیازمند فرهنگ سازی و تقویت احساس جمعی هستیم.

نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به قابلیت کشاورزی اردبیل تاکید کرد: به دلیل مرزی بودن مزیت قابل توجهی در استان داریم اما همین قابلیت مورد استفاده قرار نمی گیرد.

عاملی به ضرورت توجه به ارتقا قدرت بهره وری در امر کشاورزی و مدیریت منابع آبی نیز اشاره کرد و افزود: با وجود اینکه اقداماتی در این خصوص صورت گرفته اما کافی نیست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مسئولیت های مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و متذکر شد: اینکه امروز متمول یارانه بگیرد قابل قبول نیست و لازم است مجلس به این مسئله رسیدگی کند.

امام جمعه اردبیل به مشکلات بخش بهداشت و درمان نیز اشاره کرد و افزود: طرح تحول سلامت می بایست برای نیازمندان و نه متمولین اجرا شود و حقوق میلیاردی یک پزشک قابل قبول نیست.

نماینده ولی فقیه در استان خواستار توجه مجلس به بهداشت غذایی شد و بیان داشت: مجلس باید موضوع بهداشت غذایی را با اولویت دنبال کند.

به گفته عاملی مجلس همچنین می بایست به موضوع صیانت توجه داشته و با حساسیت نسبت به این موضوع اقدام عملی اتخاذ کند.

مجلس در خودروسازی ها را ببندد

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت توجه مجلس به وضعیت تولید خودرو در کشور شد و افزود: در وضعیتی که بی توجهی به کوچک ترین تحولی موجب خارج شدن خودروسازی های کشورهای پیشرفته از چرخه رقابت می شود، خودروهای تولیدی داخلی با مشکلات مواجه هستند.

نماینده ولی فقیه در استان متذکر شد: امروز خودروها هوشمند شده و از امکانات بسیاری برخوردار هستند اما در تولیدات داخلی به بسیاری موارد حتی ایمنی کم توجهی می شود.

امام جمعه اردبیل همچنین به ضرورت مدیریت منابع آبی تاکید کرد و افزود: جنگ آینده در روستاها و شهرها بر سر آب خواهد بود و لازم است موضوع مدیریت منابع جدی گرفته شود.

عاملی به قابلیت های استان اردبیل در بخش زمین گرمایی، معادن و کشاورزی اشاره و تصریح کرد: لازم است با ارتقا بهره وری از توانمندی های موجود نهایت استفاده را برد.

وی خواستار توجه به تولیدات ارگانیک کشاورزی شد و افزود: با وجود اینکه دو گروه دانشگاهی توانست در استان نسبت به تولیدات ارگانیک اقدام کند، یافته ها مورد پذیرش وزارت جهاد کشاورزی قرار نگرفته و لازم است مجلس در این خصوص ورود کند.

وی افزود: اگر به این توانمندی توجه داشتیم وضعیت فعلی محصولات کشاورزی را نداشتیم و امروز کشاورزان با مشکلاتی در تامین هزینه ها مواجه هستند.