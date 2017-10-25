رقم خوردن نخستین پیروزی پیکان و شکست شمس در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته چهارم دور مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های برتر ایران «جام شهید محسن حججی» امروز چهارشنبه با شش دیدار در شهرهای تهران (دو دیدار)، اردکان، ارومیه، ورامین و آمل پیگیری شد.

اولین برد پیکان رقم خورد

در نخستین مسابقه این هفته تیم های پیکان و سایپا در خانه والیبال تهران به مصاف یکدیگر رفتند که شاگردان پیمان اکبری سرمربی پیکان به نخستین پیروزی خود در این رقابت ها دست یافتند. نارنجی پوشان سایپا در ست های دوم و چهارم این مسابقه با امتیازهای ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۲۱ به پیروزی رسیدند اما در ست های اول، سوم و پنجم به ترتیب با امتیازهای ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۱۹ و ۱۵ بر ۷ مغلوب پیکان شدند تا همچنان با دو برد، شش امتیازی شوند.

پیکان نیز با کسب دو امتیاز این پیروزی، امتیازهای خود را به عدد سه رساند. این مسابقه ۲۵۰ تماشاگر در خانه والیبال تهران داشت و به مدت دو ساعت و ۱۱ دقیقه طول کشید. حمید راهجردیان و قادر صادقی داوران اول و دوم این مسابقه بودند و مسعود یزدان پناه و اسماعیل صباغ نظارت بر این دیدار را بر عهده داشتند.

پیروزی تبریزی ها در تهران

در دیگر دیدار هفته چهارم لیگ برتر والیبال و در سالن فدراسیون والیبال تیم های شمس و شهرداری تبریز از ساعت ۱۶ امروز به مصاف یکدیگر رفتند که جدال بازیکنان دو تیم در این مسابقه بسیار جذاب و دیدنی بود و تبریزی ها سه بر دو به پیروزی رسیدند.

شاگردان محمد وکیلی سرمربی تیم شمس در ست های سوم و چهارم این مسابقه با امتیاز مشابه ۲۵ بر ۲۱ به پیروزی رسیدند، اما در ست های اول، دوم و پنجم به ترتیب با امتیازهای ۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۱۵ بر ۱۱ مغلوب شهرداری تبریز شدند تا تبریزها چهارمین پیروزی خود در این رقابت ها و سومین برد در سالن فدراسیون را امروز (چهارشنبه) جشن بگیرند.

پیروزی شهرداری ارومیه بر رعد

سالن شش هزار نفری غدیر ارومیه میزبان سومین دیدار هفته چهارم لیگ برتر والیبال بود که تیم های شهرداری ارومیه و رعد پدافند کاشان به مصاف یکدیگر رفتند. شهرداری ارومیه در این مسابقه در سه ست متوالی با امتیازهای ۲۵ بر ۲۲، ۲۹ بر ۲۷ و ۲۵ بر ۱۶ به پیروزی رسید تا به دومین برد خود در این رقابت ها دست یابد و شش امتیازی شود. رعد پدافند کاشان نیز با پذیرش این ناکامی همچنان بدون برد و امتیاز در انتهای جدول لیگ برتر والیبال باقی ماند.

نتایج کامل بازی های هفته چهارم به شرح زیر است:

کاله مازندران یک - سارویه ساری ۳

شهرداری ورامین ۳ - هاوش گنبد یک

خاتم اردکان صفر - بانک سرمایه ۳

پیکان تهران ۳ - سایپا تهران ۲

شهرداری ارومیه ۳ - رعد پدافند صفر

شمس ۲ - شهرداری تبریز ۳