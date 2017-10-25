ملهت ثبت نام مرزنشینان تا پایان آذر ماه اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، مجید میری اظهارداشت: هرمزگان در بین ۱۶ استان مرزی، موقعیت مناسب تری برای فعالیت تعاونی های مرزنشین را دارد.

وی هدف از تشکیل شرکتهای تعاونی مرزنشین را توجه خاص دولت به توسعه اقتصادی بویژه در مناطق محروم، امکان استفاده بهتر از مبادلات مرزی، ایجاد یک نوع اشتغال سالم و کارآمد از طریق فعالیت های تجاری و بازرگانی در مناطق مرزی چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم، کاهش هزینه های ملی بواسطه ایجاد خودکفایی در امر مبادلات بازرگانی و صادرات و واردات و همچنین بهبود وضعیت معیشتی مردم مناطق مرزی از طریق فعالیتهای تجاری و فعالیتهای جانبی دانست.

میری جمعیت مرزنشینان استان در سالجاری را بالغ بر ۵۵۶ هزار نفر اعلام کرد و گفت: از مجموع جمعیت مرزنشین اعلام شده استان، ۲۰۹ هزار نفر را جمعیت عادی و ۳۴۶ هزار نفر را جمعیت محروم تشکیل می دهند.

رئیس اداره بازرگانی خارجی، سهمیه ارزی تعاونیهای مرزنشین استان در سالجاری را بالغ بر ۵۱ میلیون دلار اعلام کرد و گفت: سهمیه ارزی این تعاونیهای می تواند نقش مستقیمی در سفره معیشتی مرزنشینان داشته باشد که صد البته تمام آنها منوط به ثبت نام این عزیزان در تعاونیهای مرزنشین است.

میری مهلت ثبت نام برای تعاونی های مرزنشین را هر سال به مدت ۳ ماه (مهر، آبان و آذر) اعلام کرد و اظهار داشت: مرزنشینان می توانند در فرصت باقی مانده برای ثبت نام اقدام کنند.

میری افزود: مطابق قانون ساماندهی مبادلات مرزی و آیین نامه اجرایی آن، تعاونی های مرزنشین می توانند ۴۱ قلم کالا اعم از کالاهای خوراکی و کالاهای غیر خوراکی را براساس تعرفه های اعلامی وارد کنند.

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان در پایان ۴۱ کالا را برنج خوراکی ، قند و شکر، چای، روغن نباتی مایع و جامد، تمر هندی، انواع ادویه، استکان و نعلبکی، دوچرخه، قاشق و چنگال، نخ دروگر، ابزار آلات برش، کارد آشپزخانه، چتایی، دستگاه تصفیه آب و آب شیرین کن، فلاسک چای و شیشه آن، سمپاش، دستگاه بافت تور ماهیگیری، قلاب ماهیگیری، ریش تراش دستی- برقی، چراغ اضطراری، موتور ژنراتور برق تا ۳۰ کیلو وات، موتور برای قایق و لنچ باری و صیادی، قطعات یدکی موتور قایق و لنچ، ماشین پشم چینی، انواع قیچی خیاطی، باغبانی و پشم چینی، انواع مختلف بذر گوجه فرنگی، بادمجان، خیار، پیاز، کلم و فلفل، میوه های گرمسیری شامل انبه، اناناس و موز، اتو برقی، مایه پنیر، بخاری نفتی، خوراک دام ، طیور و آبزیان، چمدان، کنجد، انواع تخمه بو داده، نارگیل، زیره سیاه، بادام زمینی، چلغوز، دستگاه شیر دوش اعلام کرد.