به گزارش خبرنگار مهر حسین امیری خامکانی بعد از ظهر چهارشنبه در شورای اداری استان کرمان اظهار داشت: با توجه به فعالیت دولت در راستای دیپلماسی های نفتی و خارجی برای تامین اعتبارات مورد نیاز به هر شکل ممکن، باید اعتبار مورد نیاز را برای اداره و توسعه استان دنبال کنیم.

وی افزود: برای پیگیری توسعه متوازن استان باید دست به دست هم دهیم تا زیرساخت های مورد نیاز استان کرمان نیز در بخش های مختلف پیش برده شود.

امیری خامکانی با اشاره به بدعهدی آمریکا بیان داشت: تنها راه رسیدن به اهداف مورد نظر نظام، اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در همه ابعاد است.

وی در خصوص معین های اقتصادی در استان کرمان گفت: این ابتکار مورد توجه دولت و سایر استان ها قرار گرفته و با ابلاغ این معین های اقتصادی توسط رئیس جمهور به سایر استانها، استاندار کرمان معین های اقتصادی را در استان کرمان به هشت منطقه تقسیم کرده است.

امیری خامکانی اظهار کرد: در هشت منطقه اقتصادی استان کرمان باید عدالت و تعادل ایجاد شود و باید به معین هایی که با مشکل رو به رو هستند کمک شده یا شرکت های دیگری جایگزین شود.

رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان با اشاره به امضاء تفاهم نامه های اقتصاد مقاومتی در استان کرمان تصریح کرد:اگر این تفاهم نامه ها اجرا نشود مردم متضرر خواهند شد و پروژه های نیمه تمام باید به اتمام برسند.

وی در خصوص ابقاء استاندار کرمان افزود: همه باید در راستای اجرایی شدن طرح های استان کرمان کمک کنیم، برنامه ای برای تغییر استاندار کرمان وجود ندارد.

نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی افزود: در راستای به ثمر نشستن طرح های اقتصاد مقاومتی و اشتغال زا باید مدیران استانی را همراهی کرد.

امیری خامکانی با اشاره به پیش بینی ماده ۲۴ قانون برنامه ششم توسعه کشور تصریح کرد: برای تحقق پیش بینی این ماده در راستای تشکیل ۲۵ درصد ظرفیت اقتصاد کشور توسط تعاونی ها باید تلاش کرد.