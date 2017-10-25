به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد غضنفری شامگاه چهارشنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری لرستان در سخنانی با بیان اینکه بنگاه های اقتصادی استان از مشکلات مالی رنج می برند، اظهار داشت: در این راستا باید حمایت های لازم از این بنگاه های اقتصادی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه بنگاه های اقتصادی در واقع یک نوع موسسات انتفاعی هستند، گفت: حتی اگر یک نفر را مازاد در بنگاه خود به کار گیری کنند ممکن است دچار ضرر شوند که در این راستا می طلبد که حمایت های مالی لازم از آنها صورت گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و مدیریت منابع انسانی استانداری لرستان با اشاره به اجرای طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی گفت: در این راستا بنگاه های اقتصادی با کمک های مالی دولت می توانند نیروی انسانی لازم خود را برای فعالیت داشته باشند.

غضنفری با اشاره به اینکه در قالب این طرح نیروی پخته و کار آموخته در اختیار بنگاه های اقتصادی قرار می گیرد، افزود: همچنین بنگاه های اقتصادی از معافیت بیمه ای این افراد برخوردار خواهند بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و مدیریت منابع انسانی استانداری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره موضوع اصلاح و بازنگری سنداشتغال استان از سوی دستگاه های اجرایی گفت: متاسفانه این اقدام از سوی برخی دستگاه ها به صورت اصولی صورت نگرفته است و تنها دستگاه ها اقدام به کاهش تعداد فرصت های شغلی و سرمایه گذاری پیش بینی شده در این زمینه کرده اند.

غضنفری با تاکید بر اینکه پاک کردن صورت مسئله در این زمینه هنر نیست، گفت: اگر مشکلی در این زمینه وجود دارد باید رفع شود نه اینکه دستگاه ها صورت مسئله را پاک کنند.

وی همچنین با اشاره به ایجاد مشاغل خانگی در استان گفت: این نوع مشاغل کم هزینه و با بهره وری بالا هستند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و مدیریت منابع انسانی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه برنامه های اقتصاد مقاومتی و رونق تولید در قالب سند اشتغال و سرمایه گذاری عملیاتی می شوند، تصریح کرد: سند اشتغال و سرمایه گذاری استان بر اساس شعار سال تدوین شده است و باید دستگاه های اجرایی به تعهدات خود در قالب این سند عمل کنند.