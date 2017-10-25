گزافه گویی مشاور امنیت ملی آمریکا ضد ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الحره، مک مستر مشاور امنیت ملی در ادامه اتهامات و ادعاهای بی اساس و واهی مقامات آمریکا، ایران را به مشکل آفرینی، ایجاد فتنه و ویرانگری متهم کرد.

وی ادعا کرد: مقابله با ایران و بازوهای آن در منطقه از اولویت های ترامپ است.

مشاور امنیت ملی آمریکا مدعی شد: ایران از دودستگی میان حکومت اقلیم کردستان عراق و داخل اتحادیه میهنی کردستان پس از فوت جلال طالبانی رئیس جمهور سابق عراق بهره جُست. ایرانی ها فردای همه پرسی نقش مهمی در داخل حکومت اقلیم ایفا کردند و از این دودستگی ها برای پیاده کردن منافع خود استفاده کردند. ایرانی ها همچنین به نهادهای عراقی رخنه کردند و شبه نظامیانی خارج از سیطره دولت عراق ایجاد کردند. به نظر من ایرانی ها قصد دارند که از این شبه نظامیان در فرصت مناسب برای پیشبرد منافع ایران استفاده کنند و ما این را در جریان واکنش به همه پرسی کردها مشاهده کردیم.

مک مستر در ادامه اعلام کرد: آمریکا از عراق یکپارچه و قوی و منطقه کردی در چارچوب عراق واحد حمایت می کند و به آن پایبند است.

وی در ادامه بدون اینکه به جنایات آل سعود در کشتار یمنی ها و ویرانی زیر ساختهای یمن اشاره کند، حوثی های یمن را خطری برای منطقه به ویژه برای سعودی خواند.

این مقام آمریکا به حزب الله لبنان و بشار اسد نیز حمله کرد.