مسئولان استان قزوین به توانمندی بانوان اعتماد کنند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست بانوان فعال فرهنگی و اجتماعی استان قزوین چهارشنبه شب با حضور عبدالمحمد زاهدی استاندار، سید سعید شاهرخی معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین و میقانی رئیس دفتر استاندار در محل سالن جلسات استانداری قزوین برگزار شد.

در این نشست تعدادی از بانوان دیدگاهها و درخواستهای خود را برای استفاده بیشتر از ظرفیت بانوان در مسئولیت های اجتماعی و اداری مطرح کردند.

مریم بیدخام در این نشست گفت: مشارکت بانوان در عرصه های مختلف پذیرفته شده و نمی توان این توانمندی در عرصه های مختلف را نادیده گرفت.

وی بیان کرد: اعتماد دولت به مردم و بانوان و جلب رضایت آنها از سرمایه های اجتماعی است که باید آن را مورد توجه جدی قرار دهیم.

بیدخام تصریح کرد: توسعه همه جانبه بدون به ه گیری از همه ظرفیت ها بویژه توان بانوان محقق نمی شود و با اتکا به شایستگی ها و توانمندی های همه گروهها باید در این مسیر گام برداشت.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین بیان کرد: خوشبختانه در سالهای اخیر شاهد ارتقاء جایگاه بانوان در عرصه های مختلف و واگذاری مسئولیت ها هستیم که در استان قزوین هم راهیابی یک نماینده زن به مجلس شورای اسلامی و سه زن به پارلمان محلی بیانگر نگاه مطلوبی به استفاده از ظرفیت بانوان در عزه های اجتماعی است.

بیدخام تصریح کرد: واگذاری مسئولیتهای مهم در استانداری و بخشداری به بانوان هم توانسته استعداد این گروه را در مدیریت ها نشان دهد و امیدواریم در این دولت نیز از بانوان بیشتری در مدیریتها استفاده شود.

بانوان قزوینی: مسئولیتهای مهم را به بانوان بسپارید

در ادامه زهرا یوسفی نایب رئیس شورای اسلامی شهر قزوین گفت: حضور برابر زنان درعرصه های اجتماعی، استفاده از استعداد بانوان در مسئولیتها مهم از انتظارات جامعه زنان است است که امیدواریم در زمان استاندار جدید شاهد اولین فرماندار زن در استان قزوین باشیم.

وی افزود: استفاده از زنان در کارگروههای تخصصی، انتخاب معاون مدیران کل از زنان و حضور شورای شهر در جلسات شورای اداری از دیگر درخواستهایی است که امیدواذریم رسیدگی شود.

منیره قوامی هم گفت: از بانوان میتوان در تشکل های زیست محیطی استفاده کرد و سازمان باغستان هم محل مناسبی برای بهره گیری از توان بانوان استان است.

خمسه دیگر بانوی شرکت کننده در این نشست هم اظهارداشت: توجه به مشکلات زنان روستایی و تخصیص بخشی از اعتبار دستگاههای اجرایی برای امکانات ویژه بانوان جدی گرفته شود.





میرناصری هم در خصوص افزایش مشارکت سیاسی زنان در جامعه، تشکیل شورای فرهنگی اجتماعی زنانو شناسایی بانوانی که توان کار گروهی را دارند سخن گفت.

فریده حسن نایبی مسئول امور ورزش بانوان استان هم گفت: توجه به ورزش بانوان و تامین زیرساختهای ورزش، ایجاد استخر ویژه بانوان، تامین نیازهای ورزش قهرمانی ضروری است.

وی افزود: هشت مربی تیم ملی و ۴۵ دختر ورزشکار برای مسابقات اسیایی و جهانی از استان قزوین اعزام می شوند اما نبود تیم لیگ برتری و باشگاههای رسمی و استخدام نشدن قهرمانان از مشکلات است.

آتوسا بیات هم از دیگر بانوان شرکت کننده در این نشست اظهارداشت: بانوان باید در تصمیم گیری و تصمیم سازیها مشارکت جدی داشته باشند.

همچنین منفرد در خصوص تقویت تشکل های مردمی با حضور زنان، رضایی از تاکستان در مورد نداشتن پارک بانوان در شهرستانها، دودانگه در خصوص بیان مشکلات عمومی زنان در جلسه با استاندار، وزین در خصوص حمایت از زنان آسیب پذیر، پورتقی در مورد تقویت همدلی بیشتر بین بانوان و شیشه گر در خصوص استفاده از زنان فرهیخته در فعالیتهای فرهنگی نکاتی را یادآورشدند.

