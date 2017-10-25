به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل مدیریت بحران استان با صدور اطلاعیه ای از آغاز بارش های پاییزی در لرستان از روز پنجشنبه ۱۱ آبان ماه خبر داد و از فرمانداران و مدیران دستگاه های اجرایی امدادی استان خواست تا آمادگی های لازم را داشته باشند.

در این اطلاعیه آمده است که : شروع اولین بارندگی های پائیزه از روز پنج شنبه ۱۱ آبان ماه خواهد بود و لازم است شهرداری ها در تکمیل و اتمام عملیات لایروبی رودخانه ها، مسیل ها و انهار درون شهری، و ادارات راهداری شهرستان ها در پاک سازی و بازگشایی دهانه پل ها در جاده ها و محورهای ارتباطی بین شهری و روستایی تسریع لازم را بعمل آورند.

فرمانداران نیز در فرصت باقی مانده ضمن تشکیل جلسه شورای مدیریت بحران شهرستان، نسبت به انجام آخرین هماهنگی های بین دستگاهی و انجام تمهیدات لازم با هدف حفظ آمادگی در بین دستگاه های اجرایی امدادی اقدام کنند.

بازدید از انبارها و ماشین آلات سنگین راهداری در گردنه ها، بررسی وضعیت پایگاه های ثابت و سیار جمعیت هلال احمر استان در محورهای بین شهری، بررسی وضعیت تجهیزات و امکانات مستقر در واحدهای آتش نشانی و خدمات موتوری شهرداری ها، برقراری کشیک شبانه روزی در دستگاه های اجرایی امدادی و ... از اهم اقدامات است.

اداره کل مدیریت بحران استان نیز با شماره تلفن ثابت ۳۳۲۴۳۹۲۸ و نمابر شماره ۳۳۲۴۴۷۰۹ بصورت شبانه روزی آماده دریافت اطلاعات و اخبار و امدادرسانی به هنگام وقوع حوادث غیر مترقبه و پدیده های طبیعی خواهد بود.