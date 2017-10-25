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۳ آبان ۱۳۹۶، ۲۰:۵۳

طی اطلاعیه‌ای اعلام شد؛

آسمان لرستان از پنجشنبه آینده بارانی می‌شود

آسمان لرستان از پنجشنبه آینده بارانی می‌شود

خرم‌آباد- اداره کل مدیریت بحران استان با صدور اطلاعیه‌ای از آغاز بارش‌های پاییزی در لرستان از روز پنجشنبه ۱۱ آبان ماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل مدیریت بحران استان با صدور اطلاعیه ای از آغاز بارش های پاییزی در لرستان از روز پنجشنبه ۱۱ آبان ماه خبر داد و از فرمانداران و مدیران دستگاه های اجرایی امدادی استان خواست تا آمادگی های لازم را داشته باشند.

در این اطلاعیه آمده است که : شروع اولین بارندگی های پائیزه از روز پنج شنبه ۱۱ آبان ماه خواهد بود و لازم است شهرداری ها در تکمیل و اتمام عملیات لایروبی رودخانه ها، مسیل ها و انهار درون شهری، و ادارات راهداری شهرستان ها در پاک سازی و بازگشایی دهانه پل ها در جاده ها و محورهای ارتباطی بین شهری و روستایی تسریع لازم را بعمل آورند.

فرمانداران نیز در فرصت باقی مانده ضمن تشکیل جلسه شورای مدیریت بحران شهرستان، نسبت به انجام آخرین هماهنگی های بین دستگاهی و انجام تمهیدات لازم با هدف حفظ آمادگی در بین دستگاه های اجرایی امدادی اقدام کنند.

بازدید از انبارها و ماشین آلات سنگین راهداری در گردنه ها، بررسی وضعیت پایگاه های ثابت و سیار جمعیت هلال احمر استان در محورهای بین شهری، بررسی وضعیت تجهیزات و امکانات مستقر در واحدهای آتش نشانی و خدمات موتوری شهرداری ها، برقراری کشیک شبانه روزی در دستگاه های اجرایی امدادی و ... از اهم اقدامات است.

اداره کل مدیریت بحران استان نیز با شماره تلفن ثابت ۳۳۲۴۳۹۲۸ و نمابر شماره ۳۳۲۴۴۷۰۹ بصورت شبانه روزی آماده دریافت اطلاعات و اخبار و امدادرسانی به هنگام وقوع حوادث غیر مترقبه و پدیده های طبیعی خواهد بود.

کد مطلب 4125197

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