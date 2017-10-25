تسهیل فرآیند مشارکت خیران مدرسه ساز در مرکزی مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده روز چهارشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان مرکزی در اراک اظهار داشت: استان مرکزی همواره از وجود شمار بسیاری از خیران مدرسه ساز بهره مند بوده که طی دهه های اخیر اقدامات ارزشمندی را برای کمک به آموزش و پرورش این استان انجام داده اند.

استاندار مرکزی افزود: امروز نیز باید از سوی مسئولان و متولیان امر آموزش و پرورش امور مربوط به خیران این حوزه تسهیل و تسریع شود تا مشارکت ها افزایش یابد.

آقازاده بیان کرد: آموزش و پرورش استان مرکزی باید برنامه ریزی مناسبی برای افزایش بهره وری آموزشی داشته باشد که یکی از مولفه های مهم در این راستا کاهش تراکم کلاس های مدارس است.

وی خاطرنشان ساخت: در کنار کاهش تراکم دانش آموزی در کلاس های مدارس شهری استان، تامین کادر آموزشی در مدارس از دیگر اولویت هایی است که آموزش و پرورش استان باید به آن توجه کند چراکه در این زمینه با دغدغه و کمبود روبرو هستیم.

استاندار مرکزی ادامه داد: بهتر است به منظور مشکلات مختلف حوزه آموزش و پرورش در استان، کارگروه هایی تشکیل گردد تا با هم اندیشی زمینه رفع این مشکلات فراهم شود.

آقازاده تصریح کرد: امور فرهنگی و تربیتی نیز در مدارس استان باید مورد توجه قرار گیرد که یکی از مهمترین مباحث این حوزه برپایی اردوهای راهیان نور است، قطعا این مساله نقش تاثیرگذاری در ارتقای فرهنگی و معنوی دانش آموزان و نهادینه سازی ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس دارد.

اعزام راهیان نور دانش آموزی در استان مرکزی نیازمند تامین اعتبار

در این جلسه همچنین شهریار فولادوند، مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی اظهار داشت: برای اجرای طرح کاروان راهیان نور دانش آموزی در استان مرکزی، امسال حدود ۴۰۰میلیون ریال اعتبار بایستی تامین شود.

وی افزود: در این رابطه سال گذشته در استان مرکزی مجموعا ۳۰۰ میلیون ریال توسط آموزش و پرورش استان و وزارت آموزش و پرورش هزینه و بخشی از هزینه ها هم توسط سپاه تامین شد و هشت هزار و ۱۲۰ دانش آموز و معلم از این استان به مناطق عملیاتی اعزام شدند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی خاطرنشان ساخت:در حال حاضر استان مرکزی با کمبود بیش از سه هزار نیروی آموزشی و متخصص مواجه است.

فولادوند تصریح کرد: تامین این نیروها با توجه به محدودیت های قانونی برای بهره گیری از بازنشستگان به صورت حق التدریسی، به یکی از مشکلات این حوزه تبدیل شده و ازسوی دیگر سالانه از آمار فرهنگیان شاغل در آموزش و پرورش استان به دلیل مهاجرت به سایر استان ها و بازنشستگی، کاسته می شود که در این رابطه نیازمند چاره اندیشی اصولی هستیم.