به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین امید شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های استان مدرک گرایی را مانع اصلی توسعه مهارت ها در کشور عنوان کرد و گفت: ما در این زمینه مشکلان ساختاری و فرهنگی زیادی داریم و جامعه ما نیز به شدت مدرک گرا است.

وی با بیان اینکه متاسفانه در جامعه ما مدرک را به مهارت ترجیح می دهند که لازم است در این زمینه نیز فرهنگ سازی کرد، ادامه داد: در گذشته ارزش گذاری بر اساس مدرک بوده و لازم است نگاه جامعه در این زمینه تغییر کند.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور اظهار کرد: مهارت آموزی باید به یک ارزش در جامعه تبدیل شود که در این راستا دانشگاه علمی کاربردی تلاش می کند تا کسی بدون مهارت از دانشگاه خارج نشود.

امید گفت: از دیگر مشکلات این حوزه این است که نظام تایید صلاحیت حرفه ای در دانشگاه ها موجود نیست و در این راستا دانشگاه علمی کاربردی به عنوان یک طرح در حوزه اقتصاد مقاومتی موضوع تایید صلاحیت حرفه ای را مطرح کرده و کلیات آن نیز تایید شده است و به زودی عملیاتی شده می شود.

وی افزود: برای توسعه مهارت آموزی در سطح کشور نیز این دانشگاه توسعه پودمان های تحصیلی را در دستور کار قرار داده است؛ به نحوی که بسیاری از نیازهای مهارتی کشور با این پودمان ها، قابل تامین است.

امید ادامه داد: برای مثال کسب مهارت برای بسیاری از افراد شاغل در دوره های دو یا سه ساله ممکن است به صرفه نباشد ولی با یک پودمان فشرده و تخصصی می تواند مهارت های کافی را کسب کند.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور همچنین از اخذ موافقت اصولی برای تاسیس مراکز علمی کاربردی در خارج از کشور و مجوز پذیرش دانشجوی خارجی در این دانشگاه خبر داد و گفت: بر این اساس مراکز شاخص و نمونه هر استان نیز می توانند دوره های بین المللی برگزار کنند.

امید اضافه کرد: این مراکز با دانشگاه هایی مانند استرالیا، آلمان، سوئیس و ... که دوره های کاربردی و مهارتی پیشرفته دارند می توانند دوره مشترک بین المللی برگزار کنند و شرکت کنندگان هم مدرک مشترک بین المللی می گیرند.

وی ادامه داد: بسیاری از نیازهای مهارتی کشور از این طریق برطرف می شود و در استان لرستان هم مذاکرات و برنامه ریزی هایی برای ایجاد مهارت در زمینه هایی که استان از ظرفیت های بالایی برخوردار است، صورت گرفته است.

امید اظهار کرد: دوره های تک درس و مهارتی در زمینه هایی مانند هتلداری، تورگردانی و ...در حوزه هایی مانند گردشگری، ژئوتوریسم و ...که مزیت استان هستند، با اعلام نیاز و درخواست مسئولان استان، اجرا می شود.