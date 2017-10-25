آمارهای قابل استناد نرخ بیکاری در هرمزگان تهیه وارائه شود

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی عصر چهارشنبه در همایش بزرگداشت روز ملی آمار و برنامه ریزی در بندرعباس بیان داشت: برنامهریزی زمانی میتواند از درجه اطمینان بالا برخودار باشد که پایه و مبنای آن دادهها و آمار دقیق باشد و این امر موجب میشود که یک برنامهریزی موفق داشته باشیم.
همتی به اهمیت دادههای آماری در برنامهریزیها اشاره کرد و اظهار داشت: مبنای هر تصمیم و برنامهریزی باید آمار و اطلاعات دقیق باشد و فرهنگ استفاده از آمار در کار و زندگی باید ترویج یابد.
وی با تاکید بر اینکه نسبت به آماری که تهیه میشود باید اعتماد و باور وجود داشته باشد، افزود: به عنوان مثال برخی مواقع شاهد هستیم که نسبت به آمار بیکاری شبهاتی وارد میشود در حالی که آمار و اطلاعات نباید شکننده و دچار شک و تردید باشد بلکه همگان باید نسبت به آماری که تهیه و ارائه میشود اعتماد داشته باشند.
استاندار هرمزگان ادامه داد: بر این اساس از سازمان مدیریت و برنامهریزی هرمزگان میخواهیم تا در جهت جمعآوری اطلاعات و دادههای صحیح و تبدیل آن به آمار دقیق و قابل استناد تلاش کند.
همتی تصریح کرد: برنامهریزی زمانی میتواند از درجه اطمینان بالا برخودار باشد که پایه و مبنای آن دادهها و آمار دقیق باشد و این امر موجب میشود که یک برنامهریزی موفق داشته باشیم.
وی آمار را روح برنامهریزی دانست و بیان داشت: هرچه قدر برنامهریزی با اطمینان و آمار دقیق انجام شود در مرحله اجرا نیز موفقتر خواهد و شاهد خروجی و نتایج بهتری خواهیم بود.
استاندار هرمزگان در پایان از تلاش تمامی کارکنان و فعالان در عرصه آمار و برنامهریزی در هرمزگان قدردانی کرد.
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