آمارهای قابل استناد نرخ بیکاری در هرمزگان تهیه وارائه شود

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی عصر چهارشنبه در همایش بزرگداشت روز ملی آمار و برنامه ریزی در بندرعباس بیان داشت: برنامه‌ریزی زمانی می‌تواند از درجه اطمینان بالا برخودار باشد که پایه و مبنای آن داده‌ها و آمار دقیق باشد و این امر موجب می‌شود که یک برنامه‌ریزی موفق داشته باشیم.

همتی به اهمیت داده‌های آماری در برنامه‌ریزی‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: مبنای هر تصمیم و برنامه‌ریزی باید آمار و اطلاعات دقیق باشد و فرهنگ استفاده از آمار در کار و زندگی باید ترویج یابد.

وی با تاکید بر اینکه نسبت به آماری که تهیه می‌شود باید اعتماد و باور وجود داشته باشد، افزود: به عنوان مثال برخی مواقع شاهد هستیم که نسبت به آمار بیکاری شبهاتی وارد می‌شود در حالی که آمار و اطلاعات نباید شکننده و دچار شک و تردید باشد بلکه همگان باید نسبت به آماری که تهیه و ارائه می‌شود اعتماد داشته باشند.

استاندار هرمزگان ادامه داد: بر این اساس از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هرمزگان می‌خواهیم تا در جهت جمع‌آوری اطلاعات و داده‌های صحیح و تبدیل آن به آمار دقیق و قابل استناد تلاش کند.

همتی تصریح کرد: برنامه‌ریزی زمانی می‌تواند از درجه اطمینان بالا برخودار باشد که پایه و مبنای آن داده‌ها و آمار دقیق باشد و این امر موجب می‌شود که یک برنامه‌ریزی موفق داشته باشیم.

وی آمار را روح برنامه‌ریزی دانست و بیان داشت: هرچه قدر برنامه‌ریزی با اطمینان و آمار دقیق انجام شود در مرحله اجرا نیز موفق‌تر خواهد و شاهد خروجی و نتایج بهتری خواهیم بود.

استاندار هرمزگان در پایان از تلاش تمامی کارکنان و فعالان در عرصه آمار و برنامه‌ریزی در هرمزگان قدردانی کرد.