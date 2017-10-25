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۳ آبان ۱۳۹۶، ۲۱:۱۳

ترامپ: ما داعش را تکه تکه کردیم!

ترامپ: ما داعش را تکه تکه کردیم!

رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد: ما در ۸ ماه پیش بیشتر از اقداماتی که دولت قبل در طول سال ها انجام داد (درباره داعش) کار کردیم. ما داعش را تکه تکه کردیم!

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دقایقی پیش در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز به موضوع گیری درباره برخی موضوعات مختلفی پرداخت.

ترامپ در این مصاحبه درباره پرونده دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهور سال گذشته در آمریکا گفت: آنچه با این پرونده دروغین به انجام رساندند، ناراحت کننده است؛ چرا که اساساً چنین چیزی ساختگی بود.

وی افزود: آن ها (دموکرات ها) برای این مسأله پول زیادی خرج کردند. هیلاری  کلینتون و دموکرات ها همواره این موضوع را انکار می کنند و حالا که خروجی این پرونده از دادگاه بیرون می آید؛ آن ها به این امر اذعان کرده و آن را مورد پذیرش قرار می دهند. این امر تشریح غمناکی از سیاست در این کشور است.

رئیس جمهور آمریکا با انتقاد از رسانه های کشورش گفت: رسانه ها من را بیش از آنچه هستم بی فرهنگ نشان می دهند.

وی در بخشی از سخنان خود بدون اشاره به  اقدامات مخرب کشورش در ارائه کمک ها پیدا و پنهان به ایجاد تروریسم در جهان گفت: در خاورمیانه و آفریقا هر جا می رویم داعش را می بینیم.

ترامپ که بدون اشاره به هلی بُرن نیروی هوائی این کشور در ارسال تجهیزات به تروریست ها در سوریه و عراق و خروج سرکردگان آن ها از مناطق تحت محاصره نیروهای مقاومت در ادامه ادعا کرد: ما در ۸  ماه پیش بیشتر از اقداماتی که دولت قبل در طول سال ها انجام داد (درباره داعش) کار کردیم. ما داعش را تکه تکه کردیم!

کد مطلب 4125203

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    نظرات

    • ممدخان IR ۰۰:۳۳ - ۱۳۹۶/۰۸/۰۴
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      این حرف ها برای رسانه ها ست مردم دنیا که می دانند این مردک دارد چرند می گوید البته رسانه ها هم خلاف این ادعا رامی دانند . خودش را به نفهمی زده فکر می کند الان دهه هفتاد میلدی ست
    • مسعود سبحانی IR ۰۹:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۸/۰۴
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      خود گویم خود خندم ازبس که هنرمندم

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