کج سلیقگی ها مانع جذب توریست می شود/ ضرورت توجه به گردشگری سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، احمد همتی شامگاه چهارشنبه در مراسم افتتاح عمارت بادگیر سمنان با بیان اینکه ایران پتانسیل های زیادی در همه عرصه و زمینه ها دارد، تصریح کرد: متاسفانه درصد کمی از این ظرفیت ها استفاده می شود اما با وجود نیروهای انسانی توانمند و فضای مثبت ایجاد شده می توانیم فرهنگ سازی جذب توریسم را برنامه ریزی کنیم.

وی بابیان اینکه مسافران به دنبال مشاهده فضای صداقت و مهربانی هستند، افزود: باید اطمینان و آرامش را برای جذب توریسم فراهم کنیم ولی عده ای باکج سلیقه گی دنبال تخریب فرصت ها هستند که این رویه باید اصلاح شود.

نماینده مردم سمنان، سرخه و مهدیشهر در مجلس با بیان اینکه در حوزه توریسم سلامت سرآمد هستیم اما نتوانستیم از این پتانسیل به نحو احسن بهره ببریم، ابراز داشت: در سال های اخیر بخش پزشکی ایران با رشد بسیار خوبی مواجه بود به نحوی که سران کشورهای مختلف بدون سر و صدای سیاسی برای درمان به ایران مراجعه می کردند که این رویه با تشکیل باندهای دریافت پورسانت های گزاف از مسافر، به سمتی رفت که توریسم سلامت را تحت شعاع قرار داد.

همتی با بیان اینکه باید ۲۰میلیون گردشگر تا پایان برنامه ششم توسعه جذب کشور شوند، ابراز داشت: با مدیریت صحیح، همکاری و همراهی و تبیین فرهنگ ایرانی و اسلامی می توانیم شاهد جذب توریست و گردشگر باشیم.

وی با بیان اینکه ایجاد فرصت های گردشگری منوط به داشتن ثبات و آرامش در کشور است، افزود: ایران جزو ۱۰ کشور تاریخی دنیا محسوب می شود که توجه به این مهم موجب رشد گردشگری خواهد شد.