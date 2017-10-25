سه دستگاه ماموگرافی برای هرمزگان خریداری خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، فریدون همتی در نشست تخصصی با بانوان مدیر، مشاوران امور بانوان فرمانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان هرمزگان، عنوان کرد: حضور بانوان توانمند درعرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی موجب شد تا کشور ما در برابر تمامی هجمه‌های دشمنان ایستادگی و مقاومت کند.

وی اضافه کرد: زنان نقش بی‌بدیلی در انقلاب و طول تاریخ داشته‌اند و امروز نیز در عرصه توسعه و پیشرفت کشور نقش بانوان بسیار پررنگ و حائز اهمیت است.

استاندار هرمزگان این جلسه با بانوان را متفاوت‌تر با دیگر جلسات خود با دیگر حوزه‌ها دانست و بیان داشت: اعضای این جلسه بر تمامی مشکلات و مسائل حوزه بانوان در استان اشراف داشتند و به درستی این مسائل را منتقل کردند که نشان می‌دهد بانوان مدیر و مشاور در هرمزگان بسیار کارآمد و توانمند هستند.

همتی غربالگری سرطان سینه در میان بانوان را یکی از نیازهای ضروری استان هرمزگان دانست و تاکید کرد: سلامت بانوان یکی از اولویت‌های ما در استان است و اینکه غربالگری به این مهمی تا کنون به درستی به دلیل کمبود تجهیزات در استان صورت نمی‌گرفته باید زودتر مشکل آن برطرف شود.

وی بیان داشت: در آینده نزدیک حداقل سه دستگاه ماموگرافی برای استان هرمزگان خریداری خواهد شد تا بانوان استان چه در شرق و غرب و یا مرکز بتوانند در این غربالگری شرکت کنند.

وی همچنین از اختصاص دو میلیارد تومان به صندون فعالیت بانوان روستایی استان هرمزگان خبر داد و گفت: با توانمندسازی بانوان می‌توان در جهت تحکیم خانواده و امنیت جامعه گام برداشت و باید از این ظرفیت خوب درعرصه تولید واقتصاد نیز استفاده کرد.