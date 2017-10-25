اختصاص ۱۶ میلیارد تومان برای ایجاد مشاغل خانگی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی آشتاب شامگاه چهارشنبه در حاشیه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری لرستان با اشاره به اجرای طرح مشاغل خانگی در استان اظهار داشت : لرستان به همراه هشت استان دیگر پایلوت اجرای این طرح است.

وی با بیان اینکه جهاد دانشگاهی، صندوق کارآفرینی امید و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی شرکای اجرای این طرح هستند افزود : در مجموع ۱۶ میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال خانگی در لرستان اختصاص یافته است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای طرح اشتغال فراگیر در استان تصریح کرد: برای اجرای این طرح با ۳۸ رسده فعالیتی ۲۰ میلیارد تومان به استان اختصاص یافته است.

آشتاب گفت: این رسده های فعالیتی متناسب با ظرفیت ها، پتانسیل ها و همچنین سند اشتغال و سرمایه گذاری استان پیش بینی شده اند.

وی تاکید کرد: در حال حاضر منتظر هستیم که زمان ثبت نام سامانه در این طرح اشتغال فراگیر فرا برسد تا فعالیت های خود را در این رابطه آغاز کنیم.