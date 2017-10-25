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۳ آبان ۱۳۹۶، ۲۱:۴۴

رئیس پلیس میناب خبر داد:

رهایی گروگان درکمتر از ۵ ساعت در میناب

رهایی گروگان درکمتر از ۵ ساعت در میناب

میناب - فرمانده پلیس میناب گفت: دختر بچه ای ۵ساله که توسط آدم ربایان گروگان گرفته شده بود باتلاش کارآگاهان پلیس میناب در کمتر از ۵ ساعت آزاد و در کمال سلامت به آغوش خانواده اش بازگشت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رستمی چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران در تشریح این حادثه گفت: درپی مراجعه و اعلام شکایت  یکی از شهروندان مبنی براینکه دختر بچه  ۵ ساله اش برای بازی به همراه خانواده اش به پارک رفته و توسط آدم ربایان ربوده شده،پیگیری موضوع بصورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، در کوتاه ترین زمان ممکن دو نفر از گروگان گیران را شناسایی و دریک عملیات ضربتی و غافلگیرانه موفق شدند آنان را دستگیر و گروگان ۵ ساله را صحیح وسالم آزاد وبه آغوش گرم خانواده اش بازگردانند.

رستمی اظهار داشت: آدم ربایان درخواست مبلغی وجه نقد از خانواده این دختربچه داشتند که پلیس پیش از هر اقدامی و در قالب یک عملیات ضربتی آنان را دستگیر کرد.

این مسئول انتظامی با هدف پیشگیری از وقوع حوادث مشابه از عموم مردم شهرستان خواست: از فرستادن کودکان خود به پارک ومحل های شلوغ به تنهایی وبدون حضور والدین خودداری کرده ومراقب آنان باشند و درصورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک بلافاصله موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ پلیس اطلاع دهند تا در کمترین زمان ممکن نسبت به شناسایی جرم و دستگیری مجرمان اقدام شود.

کد مطلب 4125213

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