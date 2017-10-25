اعتبارات دولتی قادر به اداره کشورنیست/ ضرورت حمایت از سرمایه گذار

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خباز شامگاه چهارشنبه در مراسم افتتاح عمارت بادگیر سمنان ضمن بیان اینکه کشور با سرمایه دولتی قابل اداره نیست، ابراز داشت: باید دندان اعتبارات دولتی را کند و با حمایت از سرمایه گذار بند ناف نفت را از اقتصاد کوتاه کرد.

وی با بیان اینکه همه ما باید از سرمایه گذار حمایت کنیم، افزود: در کشور به منظور تقویت سرمایه گذاری نخست می بایست زمینه اعتماد آن ها را جلب کرد که مدیران کشور نه تنها دنبال گره گذاری نیستند بلکه در کنار سرمایه گذار حضور دارند.

استاندار سمنان بابیان اینکه امروز دشمنان ازجنگ نظامی عاجز و به دنبال جنگ اقتصادی هستند، ابراز داشت: دشمن که گزینه های نظامی را علیه ایران نا کارآمد می داند می کوشد تا از طریق جنگ نرم بر ملت ما سیطره پیدا کند لذا سرمایه گذار امروز از مجاهدانی که سینه خود را در مقابل دشمن سپر کردند، کمتر نیست.

خباز با بیان اینکه امروز بزرگترین مشکل نظام ایجاد اشتغال است، تصریح کرد: گردشگری با کمترین هزینه و بیشترین بهره وری می تواند اشتغال پایدار را در کشور ایجاد کند لذا سرمایه گذاری در زمینه گردشگری هزینه نیست بلکه ما را از نظر اقتصادی توانمند می کند.

وی با بیان اینکه امروز جز با ورود بخش خصوصی اداره کشور میسر نخواهد بود، افزود: باتوجه به اینکه بخش دولتی پاسخگوی نیازها نخواهد بود لذا باید با برنامه ریزی جامع نسبت به مداخله و سرمایه گذاری بخش خصوصی اقدام کرد.