به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند شامگاه چهارشنبه در نشست هم اندیشی فعالان بخش گردشگری استان کرمانشاه که در هتل لاله بیستون برگزار شد، اظهار داشت: برخی افراد فضای استان کرمانشاه را کدر میبینند اما در حقیقت فضای این استان غبارآلود نیست.
بازوند به نقش دانشگاهها در ارائه راهکارهای مناسب برای کاهش هزینههای توسعه صنعت گردشگری اشاره کرد و افزود: بیکاری دل نگرانی جدی برای این استان است و همه خانوادههای کرمانشاهی به نوعی گرفتار معضل بیکاریاند.
باید به دنبال حلقههای مفقوده گردشگری باشیم
استاندار کرمانشاه بیکاری را علت بروز بسیاری از معضلات اجتماعی، فرهنگی و امنیتی دانست و افزود: نگاه به مسائل استان کرمانشاه باید اقتصادی باشد.
وی بیان کرد: صنعت گردشگری در خاورمیانه به سرعت در حال پیشرفت است و ما نیز باید از این ظرفیت استفاده کنیم، افکار عمومی با صنعت گردشگری آشنا هستند اما نقش گردشگری در سفرههای مردم مشهود نیست.
بازوند با اشاره به اینکه پتانسیلهای گردشگری به اندازه یک چاه نفت برای کشور و منطقه ارزشمند هستند، گفت: باید به دنبال حلقههای مفقوده گردشگری باشیم و موانع پیش روی این صنعت را رفع نماییم و اگر همت کنیم میتوانیم صنعت گردشگری را به عنوان پرچم دار توسعه استان مطرح کنیم.
وی با بیان اینکه فضای استان کرمانشاه فضایی گردشگری نیست، گفت: همه دستگاهها به ویژه شهرداری ها باید نگاه گردشگری داشته باشند.
استاندار کرمانشاه اظهار داشت: مدیری که در راه انداختن کار دیگران گام بر دارد مدیری انقلابی است.
شرکت توسعه گردشگری در کرمانشاه از توانمندترین شرکتها است
بازوند با تاکید بر اینکه تسهیلات لازم برای سرمایه گذاری در حوزه صنایع دستی و گردشگری به متقاضیان پرداخت شود، گفت: باید از ظرفیت توریسم سلامت استفاده شود متاسفانه مردم هزینه فرصت سوزیها و بیکاری استان را پرداخت میکنند.
نعمت الله شهبازی مدیر عامل شرکت توسعه گردشگری ایران در این نشست به ظرفیتهای گردشگری استان اشاره کرد و اظهار داشت: طرحهای تعریف شده برای توسعه گردشگری باید بروز و کارآمد باشد.
وی با بیان اینکه بخش زیادی از ظرفیتهای شرکت توسعه گردشگری ایران در استان کرمانشاه متمرکز شده، گفت: شرکت توسعه گردشگری در کرمانشاه از فعال ترین و توانمند ترین شرکتها است.
مجتبی نیک کردار معاون امور عمرانی استانداری کرمانشاه نیز در این جلسه اظهار داشت: ایجاد شغل در بخش صنعتی بسیار هزینه بر و دشوار است و لذا باید به سمت توسعه گردشگری تجارت و خدمات برویم.
وی با اشاره به اینکه وقایع عراق در کاهش تمایل گردشگران برای سفر به کرمانشاه تاثیر داشته است، افزود: ما مشکلات حاد امنیتی در استان نداریم.
نظر شما