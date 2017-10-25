به گزارش خبرنگار مهر، سند اشتغال و سرمایه گذاری استان لرستان به دستور استاندار لرستان مورد بازنگری قرار گرفت؛ بازنگری که منجر به کاهش تعهدات دستگاه های اجرایی در حوزه اشتغال و سرمایه گذاری شد و میزان اشتغال استان در سال ۹۶ را از ۲۵ هزار و ۴۰۶ شغل، به ۲۲ هزار و ۴۶ شغل کاهش داد.

علی آشتاب مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان در سخنانی با بیان اینکه بر اساس دستور استاندار لرستان مبنی بر اینکه دستگاه های اجرایی مروری بر روی سند اشتغال و سرمایه گذاری استان داشته باشند و ظرف یک هفته اگر نظر اصلاحی در بحث سرمایه گذاری و اشتغال دارند به دبیرخانه اعلام کنند تا اعمال شده و ملاک عمل و پیگیری برای سال ۹۶ قرار گیرد؛ موضوع در دستور کار ادارات قرار گرفت.

۱۰ جلسه کارشناسی برای تدوین سند اول اشتغال لرستان

وی با بیان اینکه بحث تهیه و تدوین سند اشتغال و سرمایه گذاری امسال بر اساس دستور استاندار وقت و طی ۱۰ جلسه کارشناسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تاکید شد که سندی برای برون رفت از مسائل و مشکلات اقتصادی با حجم سرمایه گذاری بیش از شش هزار میلیارد تومان تهیه و تدوین شود، گفت: در ابتدای کار سه کمیته تخصصی سرمایه گذاری، تولید و اشتغال ایجاد شد تا به نوعی در این سند با توجه به برنامه های دستگاه ها حول این سه محور برنامه ریزی صورت گیرد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه فرمت هایی در این زمینه طراحی و در اختیار دستگاه ها قرار گرفت، گفت: در این فرمت ها تاکید بر این شد که دستگاه ها برنامه های خود را متناسب با شهرستان ها، ظرفیت ها و سیاست های کاری وزارتخانه ها ارائه دهند و به نوعی در این برنامه کل برآورد توسط خود دستگاه ها انجام شد و هیچ تکلیفی از ناحیه دبیرخانه و استانداری به دستگاه ها اعلام نشد.

آشتاب با تاکید بر اینکه این برنامه دستگاه ها در برش استانی و شهرستانی و بخش اقتصادی تهیه شده است، گفت: جمع آوری آمار و اطلاعات در این زمینه دو ماه طول کشید و در فرآیند تدوین سند جلسات مختلفی برگزار شد و به دستگاه ها تاکید شده بود که متناسب با ظرفیت ها، واقع بینی و قابلیت اجرایی شدن را در برنامه های خود لحاظ کنند.

وی با بیان اینکه برای بانک ها نیز متناسب با توان تسهیلات دهی و همچنین به میزان سال ۹۵ تعهد ایجاد شد، ادامه داد: همچنین تفاهم نامه هایی بین دستگاه های اجرایی استان، فرماندار شهرستان، مدیر کل تعاون کار ور فاه اجتماعی منعقد شد که بر اساس آن سرمایه گذاری و اشتغال مورد تعهد مورد پیگیری قرار گیرد.

۸ دستگاهی که برای بازنگری سند پیشقدم شدند

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان با بیان اینکه در مجموع در سه بخش خدمات، کشاورزی و صنعت مقرر شد که ۶ هزار و ۴۰۹ میلیارد تومان سرمایه گذاری برای ایجاد ۲۵ هزار و ۴۷۶ فرصت شغلی صور ت گیرد.

آشتاب با بیان اینکه یکی از نقاط قوت این کار بحث اعمال نظارت و بررسی روی عملکرد دستگاه ها به خصوص اشتغال ایجاد شده بود، گفت: تا تاریخ ۹۶.۷.۳ حدود ۶۱۵ مورد نظارت بر عملکرد دستگاه ها در بحث ثبت مشاغل ثبت شده در سامانه رصد در سال ۹۶ صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه فرم راستی آزمایی در این رابطه در نظر گرفته شده که در آن مشخصات فرد به کار گمارده شده، وضعیت اشتغال و بنگاه دیده شده بود و این فرم به تایید تیم بازرسی کننده شامل نماینده فرماندار، بانک عامل، دستگاه اجرایی و نماینده اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی می رسد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان با بیان اینکه در جلسه گذشته روی بحث سرمایه گذاری و اشتغال بحث وجود داشت و استاندار لرستان دستور دادند که در این رابطه بازنگری صورت گیرد، گفت: در این رابطه طی سه نامه با دستگاه ها مکاتبه کردیم و با پیگیری های انجام شده هشت دستگاه اجرایی شامل صنعت، معدن و تجارت، شرکت نفت، راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، آموزش و پرورش، صندوق کارآفرینی امید، بنیاد شهید و امور ایثارگران و همچنین فرهنگ و ارشاد اسلامی برنامه سند اشتغال و سرمایه گذاری خود را تغییر دادند.

شغل هایی که بعد از بازنگری آب رفتند!

آشتاب با بیان اینکه قبل از بازنگری سازمان صنعت، معدن و تجارت دو هزار و ۷۰۱ میلیارد تومان سرمایه گذاری در سند اشتغال را پیش بینی کرده بود که بعد از بازنگری این میزان به هزار و ۴۹۱ میلیارد تومان رسیده است، گفت: همچنین این سازمان در بحث اشتغال نیز پنج هزار و ۴۴۹ فرصت شغلی قبل از بازنگری را به ۴ هزار و ۳۱ فرصت شغلی کاهش داده است.

وی با بیان اینکه همچنین شرکت نفت قبل از بازنگری ۲۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان برای ایجاد اشتغال در نظر گرفته بود که بعد از بازنگری سند اشتغال به ۲۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان کاهش یافته است، گفت: همچنین تعداد فرصت های شغلی خود را از ۷۷ نفر به ۵۵ نفر کاهش داده است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان با اشاره به اینکه اداره کل راه و شهرسازی نیز میزان سرمایه گذاری پیش بینی شده در سند اشتغال را از ۲۲۶ میلیارد تومان به ۱۹۰ میلیارد تومان بعد از بازنگری سند کاهش داده است، گفت: همچنین فرصت های شغلی خود را از ۲۰۰۲ نفر به هزار و ۸۰۹ نفر کاهش داده است.

آشتاب یادآور شد: همچنین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز میزان سرمایه گذاری خود را بعد از بازنگری تغییر نداده است اما فرصت های شغلی را از ۶۸۳ نفر به ۵۷۶ نفر کاهش داده است.

۱۲ هزار شغل به ۸ هزار شغل رسید!

وی همچنین با بیان اینکه آموزش و پرورش نیز میزان سرمایه گذاری خود را در قالب سند اشتغال استان بعد از بازنگری از ۲۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان به ۱۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان کاهش داده است، گفت: تعداد فرصت های شغلی را نیز از هزار و ۹۵۰ به ۷۴۰ نفر کاهش داده است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان بیان داشت: صندوق کارآفرینی امید نیز ۳۰ میلیارد سرمایه گذاری خود را به ۲۰ میلیارد تومان و اشتغال را از هزار و ۲۰۰ نفر به ۸۰۰ نفر کاهش داده است.

آشتاب با بیان اینکه میزان سرمایه گذاری بنیاد شهید و امور ایثاگران نیز از ۲۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به ۱۱ میلیارد تومان کاهش داده شده است و تعداد فرصت های شغلی خود را نیز ۵۳۳ نفر به ۴۷۰ نفر کاهش یافته است.

وی یادآور شد: فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز میزان سرمایه گذاری خود را از پنج میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان قبل از بازنگری سند اشتغال به چهار میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان و تعداد اشتغال خود را نیز ۱۷۰ نفر به ۱۴۳ نفر کاهش داده است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان با بیان اینکه حجم سرمایه گذاری این هشت دستگاه قبل از بازنگری سند اشتغال و سرمایه گذاری سه هزار و ۸۰ میلیارد تومان بود که بعد از بازنگری به هزار و ۸۰۳ میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است، گفت: همچنین تعداد فرصت های شغلی نیز از ۱۲ هزار و ۵۴ مورد به هشت هزار و ۶۲۴ نفر کاهش یافته است.

تسهیلات بانکی هم آب رفتند

آشتاب گفت: در کل عدد سرمایه گذاری بعد از اصلاح و بازنگری از شش هزار و ۴۰۹ میلیارد تومان به پنج هزار و ۱۳۲ میلیارد تومان و اشتغال نیز از ۲۵ هزار و ۴۷۶ فرصت به ۲۲ هزار و ۴۶ مورد کاهش پیدا کرده است.

وی یادآر شد: تسهیلات بانکی نیز از چهار هزار و ۸۹ میلیارد تومان نیز به سه هزار و ۱۳۱ میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است و اعتبارات دولتی نیز از هزار و ۱۲۲ میلیارد تومان به ۹۹۰ میلیارد تومان و سهم بخش خصوصی از هزار و ۲۰ میلیارد تومان به ۹۸۲ میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان تصریح کرد: میزان سرمایه گذاری هلدینگ ها نیز از ۱۷۷ میلیارد تومان به ۲۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان کاهش پیدا کرده است.

آشتاب با بیان اینکه حجم سرمایه گذاری تسهیلات بانکی قبل از بازنگری سند اشتغال ۶۳.۷۹ درصد به ۶۱ درصد کاهش، اعتبارات دولتی از ۱۷.۵۰ درصد به ۱۹.۳۰ افزایش یافته و سهم بخش خصوصی از ۱۵.۹۲ درصد به ۱۹.۱۵ درصد افزایش یافته و سهم هلدینگ ها از ۲.۷۷ درصد به ۰.۵۴ درصد کاهش پیدا کرده است.

معاون استاندار: بازنگری به معنای کاهش تعهدات نیست

وی با بیان اینکه همچنین سهم بخش کشاورزی قبل از بازنگری سند اشتغال از هزار و ۷۶۶ میلیارد تومان به هزار و ۷۵۸ میلیارد تومان کاهش یافته است، گفت: سرمایه گذاری بخش صنعت از سه هزار و ۴۹۵ میلیارد تومان به دو هزار و ۳۰۹ میلیارد تومان و بخش خدمات از هزار و ۱۴۷ میلیارد تومان به هزار و ۶۴ میلیارد تومان کاهش یافته است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان یادآور شد: تعداد فرصت های شغلی قبل از بازنگری سند اشتغال ۲۵ هزار و ۴۰۶ مورد بوده که پس از بازنگری به ۲۲ هزار و ۴۶ مورد کاهش یافته است.

مهرداد غضنفری معاون استاندار لرستان در این جلسه در سخنانی با بیان اینکه بازنگری لزوما به معنای کاهش تعهد دستگاه ها در سند اشتغال و سرمایه گذاری استان نیست، گفت: در جلسه قبلی نیز قید شد که این بازنگری لزوما به معنای کاهش تعهدات دستگاه ها نیست و حتی ممکن است منجر به افزایش تعهدات دستگاهی نیز شود و در هر دو صورت نیز باید یک استدلال قوی از جانب دستگاه ها مطرح و عنوان شود چرا که در تدوین سند قبلی همین موضوع ساری و جاری بود.

وی با بیان اینکه در زمان تدوین سند اشتغال برای دستگاه ها با علم به توان، متناسب با ظرفیت ها و اینکه چقدر می توانند سرمایه جذب کنند تعهد ایجاد شد، افزود: این بازنگری بنا شده که مجددا صورت گیرد و دستگاه ها پاسخ دهند که چرا تعهد تغییر کرده است.

تغییرات بخش صنعت قابل هضم نیست

معاون استاندار لرستان با بیان اینکه بعد از بازنگری بخش صنعت خیلی تغییر داشته است و این تغییر قابل هضم نیست، افزود: اینکه بخشی از زحمت و منابع تامین سرمایه را کم کنیم منطق تدوین سند نیست و باید در زمینه رسیدن به استان های برخوردار تلاش کنیم.

غضنفری با بیان اینکه در سه ماه بعد از تدوین سند اشتغال و سرمایه گذاری استان سه هزار میلیارد تومان جذب تسهیلات داشته ایم، گفت: امروز وزیر کشور آمار را به رئیس جمهور داده است و لرستان با فاصله رتبه اول را در پرداخت تسهیلات رونق تولید کسب کرده است.

وی با بیان اینکه این ارقام بعد از بازنگری سند اشتغال خیلی کارشناسی شده نیست، گفت: یکباره در بخش صنعت هزار میلیارد تومان، در بخش تسهیلات بانکی نیز به این میزان کاهش داشته باشیم معقول نیست.

معاون استاندار لرستان با تاکید بر اینکه بازنگری به معنای کاهش نیست، گفت: خسارت این را در تحول و توسعه استان می بینیم و اگر ما ۶ هزار میلیارد تومان جذب کنیم و اگر چهار سال دیگر باز هم ۶ هزار میلیارد تومان را جذب کنیم تازه به کف فعلی خیلی از استان ها می رسیم.