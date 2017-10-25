۱۰ نفر در ایلام طعمه کلاهبرداران شدند

سرهنگ حمید فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی چند ساعت اخیر با تماس تلفنی با مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ شکایت خود را در این زمینه اعلام و خواستار رسیدگی شدند.

وی اظهار داشت: در چند ساعت اخیر تعداد ۱۰ شهروند ایلامی در تماس با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام داشتند که مورد کلاهبرداری با شگرد برنده شدن در مسابقه شرکت همراه اول قرار گرفته اند.

وی گفت: بررسی های پلیس مشخص کردن فردی ناشناس با تماس تلفنی با افراد خود را از کارکنان برنامه رادیو جوان معرفی کرده و چنین وانمود کرده است که مخاطب از برندگان شرکت همراه اول بوده که در قرعه کشی این شرکت برنده جایزه میلیونی شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام ادامه داد: این کلاهبردار با کشاندن طعمه‌های خود به پای دستگاه های عابر بانک با ترفندهای خاصی حساب آنها را خالی می کرده است.

وی با هشدار به خانواده ها و مردم ایلام گفت: به هیچ وجه فریب این کلاهبرداران را نخورند و به یاد داشته باشند برای اخذ جایزه نیازی به رفتن پای دستگاه عابر بانک نیست.