به گزارش خبرگزاری مهر، مجلس نمایندگان آمریکا طرح هایی را علیه حزب الله لبنان تصویب کرد.

بر اساس این گزارش، مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه دو طرح و یک قطعنامه علیه حزب‌الله لبنان به تصویب رساند.

در همین راستا، مجلس نمایندگان آمریکا به طرح ۳۳۴۲ که از سوی «مایک گالاگر» ارائه شده بود، رأی مثبت داد.

این طرح پس از مذاکراتی ۴۰ دقیقه ای به تصویب رسید. به موجب این طرح، «اشخاص خارجی که به واسطه بهره گیری حزب الله از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی و سایر موارد، به نقض فاحش حقوق بشر بین المللی مقصر شناخته شوند، مورد تحریم قرار می گیرند». این قطعنامه با رأی گیری شفاهی به تصویب رسید.

این طرح با ادعاهای واهی استفاده حزب‌الله از شهروندان به عنوان سپر نظامی، خواستار اعمال تحریم علیه این گروه شده است.

این طرح رئیس‌جمهور آمریکا را موظف می‌کند ظرف حداکثر ۱۲۰ روز بعد از تبدیل شدن طرح به قانون گزارشی شامل نفراتی از حزب‌الله که مطابق ادعاها از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده کرده‌اند تقدیم کنگره کند.

رئیس‌جمهور آمریکا بایستی این نفرات را مشمول تحریم‌ هایی مانند مسدود کردن دارایی‌ ها و منع سفر به آمریکا کند.

طرح تشدید تحریم‌ها علیه حزب‌الله

مجلس نمایندگان آمریکا همچنین طرح ۳۳۲۹ با عنوان «اصلاحیه قانون ممانعت از حمایت مالی بین المللی از حزب الله»- مصوب در سال ۲۰۱۵- را با هدف وضع تحریمهای بیشتر علیه حزب الله با رأی گیری شفاهی به تصویب رساند.

تصویب قطعنامه علیه حزب‌الله لبنان

قطعنامه ۳۵۹ نیز که با حمایت مالی «الینا رز- لهتینن» به مجلس نمایندگان ارائه شد، پس از برگزاری یک نشست ۴۰ دقیقه ای با رأی شفاهی نمایندگان به تصویب رسید.

قطعنامه ۳۵۹ از اتحادیه اروپا می‌خواهد کل حزب‌الله لبنان را به عنوان سازمان تروریستی اعلام کرده و فشارها را بر این گروه‌ و اعضای آن افزایش دهد. اتحادیه اروپا در حال حاضر، شاخه نظامی حزب‌الله لبنان را در فهرست تحریم قرار داده است.

رای گیری درباره طرحی علیه برنامه موشکی ایران طی پنج شنبه

در همین حال، مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه درباره طرحی علیه برنامه موشکی ایران رأی‌گیری می‌کند.

«اد رویس» رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که قانونگذاران آمریکا روز پنجشنبه در صحن علنی این مجلس درباره طرحی علیه برنامه موشکی ایران رأی‌گیری می کنند.

رئیس مجلس نمایندگان آمریکا پس از خاتمه مذاکرات ۴۰ دقیقه ای در خصوص قطعنامه ۱۶۹۸- «تشدید تحریمها علیه ایران با توجه به برنامه موشک بالستیک این کشور»- اعلام کرد که مذاکرات بیشتر در خصوص این قطعنامه به زمانی دیگر موکول می شود.

گفتنی است که مجلس نمایندگان آمریکا قرار بود روز چهارشنبه چهار لایحه ای را به رأی گذارد که هدف اصلی آنها، اِعمال فشار بیشتر بر تهران و حزب الله لبنان است.

این لوایح در حالی به رأی گذاشته می شوند که چند هفته پیش، رئیس جمهور آمریکا راهبرد جدیدی را برای مقابله با ایران تدوین کرد و تصمیم خود را برای عدم تأیید پایبندی تهران به توافق هسته ای - موسوم به برجام- اعلام نمود.

این لوایح در صورت تصویب برنامه موشکی ایران را هدف قرار می دهد و کشورهای اروپایی را برای قرار دادن نام حزب الله لبنان در فهرست سازمانهای تروریستی تحت فشار می گذارد.

لایحه نخست «سند موشکهای بالستیک ایران و اجرای تحریمهای بین المللی» نام دارد که با حمایت مالی «اِد رویس» رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان تهیه شده و از حمایت دوحزبی برخوردار است. هدف این لایحه، جلوگیری از هرگونه حمایت خارجی از برنامه موشک بالستیک ایران است.

یک کارشناس حوزه ایران در «بنیاد دفاع از دموکراسی»- اندیشکده ای در شهر واشنگتن- به روزنامه نشنال گفت که هدف این قطعنامه «تشدید تحریمها علیه برنامه موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» است.

مجلس نمایندگان آمریکا سه لایحه دیگر را که به تحریمها علیه حزب الله مرتبط است، به رأی می گذارد: لایحه نخست با عنوان «سند تصدیق استفاده نامشروع حزب الله از غیرنظامیان به عنوان سپرهای بی پناه»؛ لایحه دوم با عنوان «اصلاحیه قانون ممانعت از حمایت مالی بین المللی از حزب الله» که شبکه مالی و اجتماعی این گروه را هدف قرار می دهد؛ و لایحه سوم که یک قطعنامه غیرالزام آور است، «بر ترغیب اتحادیه اروپا به قرار دادن حزب الله در فهرست سازمانهای تروریستی و به اعمال فشار بر آن اتحادیه و اعضای آن تأکید می کند».

این در حالی است که دولت لبنان در مورد پیامدهای ناشی از وضع تحریمها علیه حزب الله بر اقتصاد ضعیف این کشور ابراز نگرانی کرد.