مراقب سلامت زائران اربعین هستیم/تمهیدات وزارت بهداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد مهدی گویا افزود: مراسم اربعین حسینی هر سال با شکوه تر از سال های قبل برگزار می شود و جمعیت عظیمی از مردم کشور از این مراسم استقبال کردند بطوریکه جمعیت چندین میلیونی در بازه زمانی ۱۰ روزه عازم عتبات عالیات می شوند و حفظ سلامت زائران از زمانی که سفر را از خانه و شهرهای خود آغاز می کنند تا زمانی که به عتبات عالیات مشرف می شوند و پس از آن به شهرهای شان باز می گردند و حتی تا ۱۵ روز پس از بازگشت به کشور، اهمیت ویژه ای دارد.

وی اظهار داشت: در تمام مدت سفر زائران اربعین حسینی تا زمان بازگشت به شهرهای شان، تیم بزرگی از کارکنان بهداشتی نه تنها از وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی بلکه تیم هایی از سازمان های خارج از وزارت بهداشت، کمک می کنند تا سلامت آنها تامین و حفظ شود.

گویا تصریح کرد: مصرف مواد غذایی، آب آشامیدنی و شرایط محل اسکان و اقامت زائران در طول مسیر و کشور عراق، ممکن است آنها را در معرض ابتلا به برخی از بیماری های مهم قرار دهد و خوشبختانه در طول چند سال گذشته، شاهد همه گیری و اپیدمی بیماری در بین زائران نبودیم.

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت با بیان اینکه برخی افراد تصور می کنند که تامین سلامت زائران اربعین حسینی، ساده و آسان است، افزود: چندین صد نفر در حال تلاش هستند تا سلامت مردم به بهترین نحو ممکن حفظ شود حتی افرادی که در ایام عزاداری به عراق سفر نکردند ممکن است در تماس با زائران، به برخی بیماریها مبتلا شوند و ما به دنبال مراقبت از تمام مردم کشور هستیم و این کار، بسیار سخت و دشوار است.

گویا یادآور شد: همکاران بهداشتی ما در وزارت بهداشت در کنار زائران اربعین حسینی حضور دارند و محل های اقامت و اسکان زائران، مورد مراقبت همکاران ما در وزارت بهداشت قرار می گیرد. در زمان برگزاری مراسم عزاداری اربعین حسینی و حرکت زائران به عراق نگران می شویم که مبادا اتفاق کوچکی رخ دهد و تمام تلاش خود را بکار می گیریم که سلامت زائران تامین شود.

وی تصریح کرد: ممکن است نوشیدن غذا یا آبی که از سلامت کامل برخوردار نباشد و یا طی مسافت طولانی، زائران را در معرض بیماری های گوارشی و اسهالی قرار دهد و نظام سلامت کشور، فعالانه این موارد را پیگیری می کند و زائران امام حسین(ع) را تحت مراقبت قرار داده و به آنها آموزش های خود مراقبتی را ارائه می دهد که چه نوع غذا و آبی را مصرف کنند تا به بیماری های مختلف مبتلا نشوند.

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت اضافه کرد: برخی از بیماری ها از راه دستگاه تنفسی منتقل می شود که اهمیت بسیار زیادی دارند و در حال حاضر که هوای کشور رو به سردی است و باید مراقبت بیشتری کنیم.

ویا اظهار داشت: در مراسم اربعین سال گذشته مواردی از ابتلا به آنفلوآنزا در بین زائرانی که از عراق به کشور بازگشته بودند، مشاهده شد و موج اول آنفلوآنزای کشور با ورود زائران به شهرهای مختلف، آغاز شد.

گویا ضمن تاکید بر اهمیت تزریق واکسن آنفلوآنزا در بین گروه های پر خطر، گفت: گروه های پر خطر بیماری آنفلوآنزا شامل افراد بالای۶۵ سال، زنان باردار، افراد با سابقه بیماری های قلبی و ریوی، افراد با نارسایی کلیه و کبد، افرادی که تحت درمان داروهای ضد سرطان و یا داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی بدن قرار دارند و بیماران دیابتی نوع پیشرفته، باید قبل از سفر زیارتی خود به عراق، واکسن آنفلوآنزا را تزریق کنند.

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت افزود: پیشگیری از ابتلا به آنفلوآنزا در برخی از گروه های سنی و بیماران، بسیار مهم و اساسی است. ابتدا باید مراقبت کنند تا به آنفلوآنزا و نوع شدید آن ابتلا پیدا نکنند، کار آنها به بیمارستان نکشد و در صورت نیاز به مراجعه به بیمارستان، به خوبی مراقبت و درمان شوند تا مبادا دچار عوارض شدید آنفلوآنزا و مرگ ناشی از آن شوند.