گروه بندی رقابتهای فوتبال بازیهای آسیایی دوحه اعلام شد/ تاجیکستان جایگزین ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، درحالیکه مسئولان سازمان تربیت بدنی و فدراسیون فوتبال کشورمان در تلاش هستند تا شرایط حضور تیم امید در این دوره از بازیهای را فراهم کنند اما در جدیدترین قرعه کشی تیم های حاضر در این مسابقات نامی از تیم امید ایران دیده نمی شود.

بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه و خبرگزاری رویترز گروه بندی جدید رقابتهای فوتبال امید بازیهای آسیایی دوحه قطر که عصر امروز برگزار شد به شرح زیر است:



* گروه اول : تاجیکستان - قطر - امارات - ازبکستان

* گروه دوم : ویتنام - بحرین - بنگلادش - کره جنوبی

* گروه سوم : اردن - تایلند - کویت - فلسطین

* گروه چهارم : عراق - هند - هنگ کنگ - مالدیو

* گروه پنجم : سوریه - چین - عمان - مالزی

* گروه ششم : قرقیزستان - ژاپن - کره شمالی - پاکستان

در گروه بندی جدید رقابتهای فوتبال بازیهای آسیایی دوحه تیم فوتبال تاجیکستان جایگزین تیم فوتبال امید کشورمان شده است. این در حالیست که مسئولان ورزش و فوتبال کشورمان در تلاشند به هر نحو ممکن تیم امید را فردا با قطر اعزام کنند.