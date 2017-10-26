  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۴ آبان ۱۳۹۶، ۸:۵۶

نیروی دریایی آمریکا ادعا کرد:

کمک ناو آمریکایی به قایق ماهیگیری ایرانی در آبهای یمن

کمک ناو آمریکایی به قایق ماهیگیری ایرانی در آبهای یمن

نیروی دریایی آمریکا ادعا کرد که ناو آمریکایی به یک قایق ماهیگیری ایرانی که در آبهای یمن مورد حمله دزدان دریایی واقع شده بود، کمک کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم، نیروی دریایی آمریکا مدعی شد که ناو آمریکایی به یک قایق ماهیگیری ایرانی پس از اینکه هدف حمله دزدان دریایی قرار گرفته بود کمک کرده است.

نیروی دریایی آمریکا در بیانیه ای ادعا کرده است که گارد ساحلی ایران با فرماندهی نیروی دریایی آمریکا در بحرین تماس حاصل کرده و اعلام کرده است که قایق ماهیگیری ایرانی از سوی دزدان دریایی هنگام حرکت در جنوب جزیره سقطری یمن مورد حمله واقع شده است که اقدامات لازم انجام گرفت و نیروهای بین المللی مستقر در منطقه برای مقابله با دزدان و کمک به قایق ماهیگیری و سرنشینان آن وارد عمل شدند.

در این بیانیه ادعا شده است که ناو آمریکایی «یو اس اس هاورد» به همراه ناوشکن «جی اس آماگیری» به سمت قایق ایرانی و سرنشینان آن حرکت کرده و به آنها آب و غذا رسانده است. همچنین به سه سرنشین زخمی شده ایرانی کمک های پزشکی ارائه شده است.

کد مطلب 4125295

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه