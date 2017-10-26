کمک ناو آمریکایی به قایق ماهیگیری ایرانی در آبهای یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم، نیروی دریایی آمریکا مدعی شد که ناو آمریکایی به یک قایق ماهیگیری ایرانی پس از اینکه هدف حمله دزدان دریایی قرار گرفته بود کمک کرده است.

نیروی دریایی آمریکا در بیانیه ای ادعا کرده است که گارد ساحلی ایران با فرماندهی نیروی دریایی آمریکا در بحرین تماس حاصل کرده و اعلام کرده است که قایق ماهیگیری ایرانی از سوی دزدان دریایی هنگام حرکت در جنوب جزیره سقطری یمن مورد حمله واقع شده است که اقدامات لازم انجام گرفت و نیروهای بین المللی مستقر در منطقه برای مقابله با دزدان و کمک به قایق ماهیگیری و سرنشینان آن وارد عمل شدند.

در این بیانیه ادعا شده است که ناو آمریکایی «یو اس اس هاورد» به همراه ناوشکن «جی اس آماگیری» به سمت قایق ایرانی و سرنشینان آن حرکت کرده و به آنها آب و غذا رسانده است. همچنین به سه سرنشین زخمی شده ایرانی کمک های پزشکی ارائه شده است.