۷۵ درصد تسهیلات پرداختی بانک ها بصورت سرمایه در گردش است

منوچهر حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۱۶ بانک عضو شورای هماهنگی بانک های استان در سالجاری مبلغ ۲۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در بخش های مختلف اقتصادی، قرض الحسنه و اشتغالزایی پرداخت کرده اند که ۷۵ درصد آن بصورت سرمایه در گردش و ۲۵ درصد مابقی سرمایه ثابت است.

وی افزود: ۳۹ درصد تسهیلات پرداختی بانک های عضو شورای هماهنگی بانک ها در بخش صنعت و معدن، ۳۵ درصد در بخش خدمات و بازرگانی، ۱۶ درصد در بخش کشاورزی، ۹ درصد در بخش مسکن و یک درصد در بخش صادرات بوده است.

حبیبی بیان کرد: ۴۴ درصد تسهیلات پرداختی بالاتر از یکصد میلیون تومان و ۵۶ درصد آن کمتر از یکصد میلیون تومان بوده است.

وی یادآور شد: در مجموع ۵۹ هزار و ۸۴۹ فقره تسهیلات توسط بانک های عضو شورای هماهنگی پرداخت شده که ۲۱ هزار و ۹۲۶ فقره سرمایه ثابت، ۲۸ هزار و ۷۷۷ فقره سرمایه در گردش و ۱۹ هزار و ۴۸۵ فقره نیز قرض الحسنه بوده است.

حبیبی ادامه داد: ۱۵ هزار و ۶۹۹ فقره تسهیلات در بخش خدمات، ۵ هزار و ۳۰۳ فقره در بخش مسکن، ۴۹۸ فقره در بخش کشاورزی، ۴۲۵ فقره در بخش صنعت و معدن، ۹ هزار و ۱۴۶ فقره در بخش ازدواج و ۹ هزار و ۳۰۰ فقره نیز در بخش اشتغال و سایر بوده است.