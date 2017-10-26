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۴ آبان ۱۳۹۶، ۹:۱۰

معاون اقتصادی استاندار قزوین:

۷۵ درصد تسهیلات پرداختی بانک ها بصورت سرمایه در گردش است

۷۵ درصد تسهیلات پرداختی بانک ها بصورت سرمایه در گردش است

قزوین- معاون اقتصادی استاندار قزوین گفت: ۱۶ بانک عضو شورای هماهنگی بانک های استان در بخش های مختلف تسهیلات پرداخت کرده اند که ۷۵درصد تسهیلات بصورت سرمایه در گردش است.

منوچهر حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۱۶ بانک عضو شورای هماهنگی بانک های استان در سالجاری مبلغ ۲۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در بخش های مختلف اقتصادی، قرض الحسنه و اشتغالزایی پرداخت کرده اند که ۷۵ درصد آن بصورت سرمایه در گردش و ۲۵ درصد مابقی سرمایه ثابت است.

وی افزود: ۳۹ درصد تسهیلات پرداختی بانک های عضو شورای هماهنگی بانک ها در بخش صنعت و معدن، ۳۵ درصد در بخش خدمات و بازرگانی، ۱۶ درصد در بخش کشاورزی، ۹ درصد در بخش مسکن و یک درصد در بخش صادرات بوده است.

حبیبی بیان کرد: ۴۴ درصد تسهیلات پرداختی بالاتر از یکصد میلیون تومان و ۵۶ درصد آن کمتر از یکصد میلیون تومان بوده است.

وی یادآور شد: در مجموع ۵۹ هزار و ۸۴۹ فقره تسهیلات توسط بانک های عضو شورای هماهنگی پرداخت شده که ۲۱ هزار و ۹۲۶ فقره سرمایه ثابت، ۲۸ هزار و ۷۷۷ فقره سرمایه در گردش و ۱۹ هزار و ۴۸۵ فقره نیز قرض الحسنه بوده است.

حبیبی ادامه داد: ۱۵ هزار و ۶۹۹ فقره تسهیلات در بخش خدمات، ۵ هزار و ۳۰۳ فقره در بخش مسکن، ۴۹۸ فقره در بخش کشاورزی، ۴۲۵ فقره در بخش صنعت و معدن، ۹ هزار و ۱۴۶ فقره در بخش ازدواج و ۹ هزار و ۳۰۰ فقره نیز در بخش اشتغال و سایر بوده است.

کد مطلب 4125317

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