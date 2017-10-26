به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش شامگاه چهارشنبه در نشست شورای معادن آذربایجان شرقی تجهیز بخش معدن به فنّاوریهای روز دنیا را الزامی برای بهرهبرداری از این بخش در کنار حفظ منابع طبیعی و محیط زیست عنوان و تصریح کرد: نباید به بهانه کشف و استخراج معادن شاهد تخریب محیط زیست و اتلاف انرژی باشیم و با توجه به وجود معادن غنی در استان و لحاظ این بخش بهعنوان یکی از هستههای کلیدی سند تدبیر توسعه، انتظار می رود گزارش بررسی دقیق وضعیت معادن موجود استان توسط سازمان صنعت و معدن ارائه شود.
وی همچنین خواستار حضور فعال بخش خصوصی در بررسی و معرفی چالشها و مشکلات حوزه معدن و صنایع معدنی استان برای مدیریت متمرکز مسائل این بخش شد و خاطرنشان کرد: فعالیت کارخانههای معدنی در وسط شهرهای برخی کشورها بدون آلایندگی و هچنین تولید انرژی در این معادن، نشان می دهد که استفاده از فناوریهای جدید در بحث استخراج معدن نه تنها امری نافع بلکه ضروری و همراستا با اهداف حفظ محیط زیست است.
استاندار آذربایجان شرقی در بخش پایانی سخنان خود با تأکید مجدد بر ضرورت توجه به تجهیز بخش معدن استان به فناوریهای به روز در این حوزه تصریح کرد: ضرورت این امر آنجایی مشخص تر می شود که بدانیم روشهای سنتی بهره برداری از معادن با بحث حفظ منابع طبیعی و محیط زیست در تعارض کامل هستند.
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