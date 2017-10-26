مسئولان قزوین از خدمت به محرومان غفلت نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای اداری استان صبح پنجشنبه با حضور عبدالمحمد زاهدی استاندار، آیت الله عیدالکریم عابدینی امام جمعه قزوین، آیت الله علی اسلامی نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان و نمایندگان قزوین در مجلس شورای اسلامی در محل استانداری قزوین برگزار شد.

آیت الله علی اسلامی در این جلسه اظهار کرد: خداوند برای اداره جهان کارگزارانی دارد و با تدبیر جهان را اداره می کند، تقسیم کار و نظم در امور از ویژگی های مدیریت الهی است.

وی افزود: شما مسئولان نیز کارگزار نظام اسلامی هستید که باید این جایگاه را قدر بدانید و در اجرای رسالت خود موفق عمل کنید.

آیت الله اسلامی بیان کرد: شما مدیران در خدمت نظامی هستید که چشم دیگران هم به شماست و اگر درست عمل کنید دیگران هم امیدوار می شوند.

وی تصریح کرد: مدیران و کارگزاران نظام هرگز فقرا و نیازمندان را فراموش نکنید، وقتی یک آدم معمولی و کم درامد به شما مراجعه کردند آنها را تحویل بگیرید، اینها ارباب رجوع هستند که از سوی خداوند به سوی شما گسیل شده اند که باید به مشکلاتشان رسیدگی کنید.

نماینده مردم استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری یادآور شد: ما که تابع اهل بیت هستیم باید گره گشای مشکلات مردم محروم باشیم که شاید حتی نمی توانند مشکل خود را مطرح کنند، از فکر محرومان و مستمندان غافل نشوید.