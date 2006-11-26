جبهه عمل اسلامی اردن خواستار محاکمه بوش به عنوان "جنایتکار جنگی" شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در بیانیه حزب عمل اسلامی (شاخه سیاسی اخوان المسلمین اردن) از مجامع حقوقی و نهادهای حقوق بشر جهان خواسته شده است تا بوش را به خاطر جنایت های وی علیه اعراب، مسلمانان و بشریت محاکمه کنند.

این بیانیه افزود: سفر بوش تروریست و جنایتکار به منطقه خاورمیانه بعد از شکست وی در انتخابات میاندوره ای آمریکا و به خاطر گرفتار شدن نیروهای این کشور در تنگنای بزرگ عراق صورت می گیرد.

حزب عمل اسلامی هدف بوش از سفر به منطقه را اجرای طرح های مشکوک به در راستای تغییر ژئوپولوتیک درخاورمیانه ، تشکیل ائتلاف هایی برای رسیدن به این اهداف و فتنه انگیزی دانسته است.

در این بیانیه آمده است که همه طیف ها و اقشار مردم اردن مخالف دیدار بوش هستند و از آمدن وی استقبال نمی کنند و رئیس جمهوری آمریکا خطری برای صلح و امنیت جهانی به شمار می رود.

حزب عمل اسلامی اردن در بیانیه خود از ملت اردن خواسته است تا به شیوه های ممکن مخالفت کامل خود با سفر بوش به کشورشان را ابراز دارند.

جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا قرار است هفته جاری به منظور برگزاری نشستی با نوری المالکی نخست وزیر عراق به اردن سفر کند و میزبانی این نشست را شاه اردن به عهده دارد.

جبهه عمل اسلامی اردن 17 کرسی از مجموع 110کرسی مجلس نمایندگان اردن را در اختیار دارد.