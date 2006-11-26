اسامی برگزیدگان بیست و سومین جشنواره فیلم کوتاه تهران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم که عصر امروز با حضورمحمد حسین صفارهرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ، محمد باقرقالیباف شهردارتهران ، جعفری جلوه معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسن بنیانیان مدیر حوزه هنری ، یحیی زاده و امیر رضا خادم نمایندگان مجلس و عضو کمیسیون فرهنگی و تعدادی از هنرمندان برگزار شد .

- در بخش مسایقه سینمای جوان از میان 5 کاندیدا به بهترین فیلمنامه یا تحقیق، تندیس زرین و مبلغ 7میلیون ریال به فیلم "پنجره" ساخته موسی علیجانی تعلق گرفت .

- در بخش کارگردانی سینمای جوان با اعلام 4 کاندیدا، تندیس جشنواره و مبلغ 7 میلیون ریال به فیلم "بهار اندک" ساخته روح الله بهرامی اهدا شد.

- در بخش تدوین سینمای جوان با معرفی 5 کاندیدا، تندیس زرین جشنواره و مبلغ 7 میلیون ریال به تدوینگر فیلم "عشق یک روایت غمگین"، امید وفایی تعلق یافت.

- در بخش تصویر برداری سینمای جوان، تندیس زرین جوان و مبلغ 7 میلیون ریال به تصویر بردار فیلم "عشق یک روایت غمگین" هومن بهمنش اهدا شد .

- در بخش بهترین فیلم مسابقه سینمای جوان هیات داوران با اعلام 3 کاندیدا، تندیس زرین جشنواره و مبلغ 10 میلیون ریال را به فیلم "بهار اندک" ساخته روح الله بهرامی اهدا کرد.

- در بخش تجربی سینمای جوان از میان 3 کاندیدا دیپلم افتخار و مبلغ 7 میلیون ریال به فیلم "نوشتن داستان" ساخته علیرضا ایزدی تعلق گرفت .

- در بخش پویا نمایی از میان 4 کاندیدا، دیپلم افتخار بهترین فیلم پویا نمایی و مبلغ 7 میلیون ریال به فیلم "چیزی مثل ..." ساخته مریم خلیل زاده همچین دیپلم افتخار بخش پویا نمایی به فیلم "کلاف" ساخته شهرام بیگی اهدا شد .

- در بخش مستند سینمای جوان، از بین 3 کاندید دیپلم افتخار به فیلم مستند "اسیر57187" ساخته وحید زارع زاده و دیپلم افتخار و مبلغ 7 میلیون ریال به فیلم "بازار‌نیته" ساخته محمد رمضانی تعلق گرفت .

- جایزه ویژه هیات داوران در بخش سینمای جوان شامل دیپلم افتخار و مبلغ 7 میلیون ریال به فیلم داستانی "پنجره" ساخته موسی علیجانی اهدا شد .

- دربخش چشم اندازسرزمین زیبای ما هیات داوران تندیس جشنواره ، دیپلم افتخار و مبلغ 10 میلیون ریال به فیلم " درخت پارسیک" ساخته حسن نقاشی اهدا کرد .

- در بخش ویژه پیامبر اعظم دیپلم افتخار و مبلغ 10 میلیون ریال به فیلم داستانی "زیارت" ساخته محمود غفاری اهدا شد .

- در بخش مسابقه نگاه ملی جایزه بهترین تحقیق و پژوهش شامل تندیس زرین ، دیپلم افتخار و مبلغ 7 میلیون ریال به فیلم مستند "قانا" ساخته محمد رضا عباسیان تعلق یافت .

- در بخش بهترین فیلمنامه هیات داوران با اعلام 6 کاندیدا تندیس زرین جشنواره ، دیپلم افتخار و مبلغ 7 میلیون ریال به فیلمنامه فیلم "روایت شتابزده یک داستان ساده با پایان خوش" ساخته بهرام توکلی اهدا شد .

- جایزه بهترین فیلم تجربی ازمیان 5 کاندیدا شامل تندیس زرین جشنواره ، دیپلم افتخار و مبلغ 13 میلیون ریال به فیلم تجربی "محدوده دایره" ساخته شهرام شکری تعلق یافت.

- در این بخش دیپلم افتخار به فیلم "پشت سرمن" ساخته کیارش اسدی زاده اهدا شد .

- در بخش بهترین فیلم پویا نمایی هیات داوران با اعلام 5 کاندیدا دیپلم افتخار را به فیلم پویا نمایی "صفر درجه" ساخته امید خوش نظراهدا کرد. همچنین تندیس زرین جشنواره ، دیپلم افتخار و مبلغ 17 میلیون ریال به فیلم پویا نمایی "محبوبه"، ساخته علی اصغر رسولی اهدا شد .

- در بخش بهترین فیلم مستند با اعلا م 5 کاندیدا دیپلم افتخار را به فیلم مستند "ماریا" ساخته آبس برهان و تندیس زرین جشنواره ، دیپلم افتخار و مبلغ 17 میلیون ریال به فیلم مستند "مدارصفر درجه" ساخته محمود رحمانی اهدا شد .

-جایزه بهترین فیلم داستانی ازمیان 5 کاندید شامل تندیس جشنواره و مبلغ 17 میلیون ریال به فیلم داستانی "کوهستان سفید" ساخته طاها کریمی اهداشد. همچنین دیپلم افتخار هیات داوران به فیلم داستانی "زیارت" ساخته محمود غفاری تعلق گرفت .

- هیات داوران هیچ فیلمی را به عنوان بهترین فیلم به معنای مطلق انتخاب نکرد .

-جایزه ویژه هیات داوران شامل دیپلم افتخار و مبلغ 7 میلیون ریال به فیلم "پروژه" ساخته فرخ سلطانی ، علیرضا شفیعی و هومن حق شناس اهدا شد .

- لوح تقدیر و یک سکه بهار آزادی به عنوان تنها رسانه تخصصی که اخبار و رویدادهای فیلم کوتاه را به مرجان ریاحی اهدا شد.

-جوایز بخش مسابقه بین الملل

- جایزه بزرگ بهترین فیلم در بخش بین الملل به فیلم "برسردوراهی" ساخته بوریس پاول کانن از هلند شامل 5 هزار یورو تعلق گرفت.

- جایزه بهترین فیلم تجربی به فیلم "تقاطع" ساخته جوئل پیزینی از برزیل شامل 2500 یورو اهداشد .

- جایزه بهترین فیلم انیمیشن به فیلم "بسته پستی" ساخته تیل نوواک از آلمان شامل 3000 یورو تعلق یافت .

- جایزه بهترین فیلم مستند به فیلم "طبق عادتشان" ساخته گالینا آداموویچ از روسیه سفید شامل 3000 یورو اهدا شد .

- جایزه بهترین فیلم کوتاه به فیلم "سایه وباد"، ساخته اینان ارسلان از ترکیه شامل 4000 یوروتعلق گرفت.

- جایزه بهترین کارگردانی به فیلم "سوارکار خردسال"،‌ساخته یولی آنداری از اندونزی شامل 3000 یوراهداشد .

- جایزه بهترین فیلم‌نامه،"من عرب هستم" به محمدهادی توحیدی مقدم از ایران شامل 3000 یوروتعلق یافت .

- جایزه بخش در جستجوی حقیقت، برابر با 3000 یورو به فیلم "یکشنبه بعدازظهر" ساخته گایا ادوکیو از جمهوری چک اهدا شد.

این مراسم هم اکنون در تالار اندیشه حوزه هنری در حال برگزاری است .