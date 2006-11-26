پیام رئیس جمهوری ایران تسلیم شاه عربستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان (سپا)، "اسفندیار رحیم مسائی" معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران امروز با "عبدالله بن عبدالعزیز" شاه عربستان در کاخ یمامه دیدار و گفتگو کرد.

برپایه این گزارش، معاون رئیس جمهوری ایران در این دیدار سلام و درود مقام معظم رهبری، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس جمهوری ایران را به پادشاه عربستان ابلاغ کرد و عبدالله بن عبدالعزیز نیز متقابلا از رحیم شمائی خواست تا سلام و درود وی را به مقام های ایرانی برساند.

در این دیدار شماری از شخصیت های بلندپایه عربستان نیز حضور داشتند.

خبرگزاری عربستان به محتوای پیام و جزئیات بیشتری درباره این دیدار اشاره ای نکرده است.