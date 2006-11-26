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۵ آذر ۱۳۸۵، ۲۱:۰۰

امروز صورت گرفت؛

پیام رئیس جمهوری ایران تسلیم شاه عربستان شد

پیام رئیس جمهوری ایران تسلیم شاه عربستان شد

معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز یکشنبه با شاه عربستان در شهر "ریاض" پایتخت این کشور دیدار و پیام "محمود احمدی نژاد" رئیس جمهوری کشورمان را تسلیم وی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان (سپا)، "اسفندیار رحیم مسائی" معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران امروز با "عبدالله بن عبدالعزیز" شاه عربستان در کاخ یمامه دیدار و گفتگو کرد.

برپایه این گزارش، معاون رئیس جمهوری ایران در این دیدار سلام و درود مقام معظم رهبری، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس جمهوری ایران را به پادشاه عربستان ابلاغ کرد و عبدالله بن عبدالعزیز نیز متقابلا از رحیم شمائی خواست تا سلام و درود وی را به مقام های ایرانی برساند.

در این دیدار شماری از شخصیت های بلندپایه عربستان نیز حضور داشتند.

خبرگزاری عربستان به محتوای پیام و جزئیات بیشتری درباره این دیدار اشاره ای نکرده است.

کد مطلب 412549

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