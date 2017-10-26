هنرمند برجسته موسیقی و سازنده ساز سیستانی درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسین مسگرانی اظهار داشت: ابراهیم حدیدی از هنرمندان برجسته موسیقی استان و سرنا نواز و سازنده ساز سیستانی معروف به «گل آقا» پس از ۱۵ روز کما دیروز در بیمارستان زابل درگذشت.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: حدیدی متولد ۱۳۳۶ در روستای دهنوی از توابع شهرستان زهک بود و چندین نسل از خاندانش سردمداران موسیقی منطقه سیستان بودهاند. این هنرمند برجسته علاوه بر مهارت بسیار بالا در نواختن گوشهها و ملودیهای اصیل سیستانی با ساز سرنا، در ساخت انواع سازهای محلی چون دهل، رباب، قیچک و سرنا مهارت داشت.
وی با اشاره به اینکه این هنرمند سیستانی در کارگاه کوچک خود در خانه با کمک پسرانش که همه نوازنده هستند به ساخت ساز میپرداخت، افزود: او آخرین فرزند خانواده بود که بعد از فوت ۱۰ برادرش برای پدر و مادر آنقدر عزیز شد که پدر او را «گل آقا» نامید و تاکنون هم به این نام شهرت داشت.
مسگرانی اضافه کرد: آخرین نسل این هنرمند بنام نوهاش «یاسین حدیدی» با سن ۱۲ سال با مهارت تمام ساز رباب را مینوازد. گل آقا میگفت حیف است که خانواده و فرزندان من به جز موسیقی به کار دیگری بپردازند و من تمام تلاشم را میکنم تا تمام اعضای خانوادهام هنرمند موسیقی شوند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: آخرین اثر این هنرمند آلبوم موسیقی به نام «سرچک» است که به همت انجمن موسیقی استان تولید شده؛ در این اثر ملودیهای یک مراسم عروسی از ابتدا تا آخرین مرحله آن مراسم ضبط شده که اثری کاملاً پژوهشی در حوزه موسیقی سیستان به شمار میرود.
وی اظهار داشت: گل آقا هنرمندی متعهد بود که عمری را با سربلندی، عزت نفس و تعهد به هنرش، فرهنگش و خانوادهاش زندگی کرد؛ از دست دادن سرمایههایی چون ایشان برای جامعه فرهنگ و هنر بسیار سخت است و ما نیز درگذشت این بزرگ مرد موسیقی و چهره ماندگار موسیقی استان را به خانواده و جامعه فرهنگ و هنر استان و همچنین هنرمندان موسیقی کشور تسلیت عرض میکنیم.
نظر شما