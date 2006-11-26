تیم فوتبال امید ایران فردا به قطر می رود/ قرعه کشی بازیهای فوتبال مجددا تغییر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آخوندی مدیر کل روابط عمومی و روابط بین الملل سازمان تربیت بدنی در گفتگویی تلویزیونی با اعلام این خبر گفت: با تلاش و رایزنی های صورت گرفته از سوی مسئولان سازمان تربیت بدنی و فدراسیون فوتبال و امورخارجه، مشکل تیم امید کشورمان حل شد و این تیم فردا برای حضور در بازیهای آسیایی راهی قطر خواهد شد.

آخوندی ادامه داد: پس از رایزنی های صورت گرفته با شورای المپیک آسیا و فدراسیون بین المللی فوتبال ، مشکل تعلیق فوتبال کشورمان با اعزام تیم امید موقتا حل خواهد شد و امیدواریم درآینده با ادامه رایزنی ها کلیه مشکلات فوتبال حل شود.

وی در پایان با تشکر از تمام افرادی که در این راه به سازمان تربیت بدنی کمک کرده اند خاطرنشان کرد: سازمان تربیت بدنی بزودی برخی حقایق موجود در این پرونده را به اطلاع مردم خواهد رساند.

بر اساس اعلام جدید سازمان تربیت بدنی و قطعی شدن اعزام تیم امید کشورمان به بازیهای آسیایی دوحه، برنامه و گروه بندی این رقابتها مجددا تغییر خواهد کرد. تیم کشورمان در قرعه کشی اولیه این مسابقات به عنوان سرگروه انتخاب شده بود اما در گروه بندی عصر امروز برگزار کنندگان مسابقات جایی نداشت.