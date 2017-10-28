خبرگزاری مهر، گروه استانها - محمدحسن مقدم نیا: هشتم آذرماه ۹۳ بود که گزارشی با تیتر شهرک رضوی بسطام با سه دهه قدمت هنوز از کمبود خدمات شهری رنج میبرد در خبرگزاری مهر استان سمنان در حالی مطرح شد که به گواه اهالی این شهرک، تاکنون هیچ مسئول یا رسانه محلی و غیر محلی به مشکلات مردم این شهرک نپرداخته بود.
خانههایی که سند مالکیت نداشتند
مشکلاتی که بزرگترین آنها نداشتن سند مالکیت بود، این شهرک سه دهه پیش درزمانی ساخته شد که هنوز تفکیکی در بنیاد مسکن رخ نداده و لذا این شهرک بافاصله دو کیلومتری با بسطام بین مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن بلاتکلیف بود بهعبارتدیگر نه روستا حساب میشد و نه جزئی از شهر که این امر در تمام ادوار شورای شهر بسطام و شهرداران این شهر یکی از چالشها قلمداد میشد.
شورای شهر بسطام تلاشهایی صورت داد تا شهرک رضوی که بهسان فرزندخواندهای ناخواسته برای بسطام محسوب میشد، سروسامان بگیرد. ماجرای شهرک رضوی بسطام اما چه بود؟ سه سال پیش که به این شهرک پای گذاشتیم متوجه شدیم باوجود اینکه نزدیک به سه دهه از احداث آن میگذرد و بیش از ۷۰ خانوار در آن زندگی میکنند، فقدان برخی خدمات شهری در این منطقه مشکلساز است برای مثال زبالههای این منطقه در آن زمان جمع نمیشدند، حتی یک نانوایی در فاصله دو کیلومتری آن وجود نداشت، بسیاری خانهها جولانگاه موشها شده بودند و سگهای ولگرد در کوچه و خیابانهایش تردد میکردند.
ماجرا به اینجا ختم نمیشد این شهرک همچنین از سرویس ایاب و ذهاب نیز محروم بود و همیشه دانش آموزان برای تردد به این شهرک مشکل داشتند، در ادوار مختلف شورای شهر بسطام تلاشهایی صورت داد تا این منطقه که بهسان فرزندخواندهای ناخواسته برای بسطام محسوب میشد، سروسامانی بگیرد اما درهرصورت حل یک مشکل بر عهده شهرداری نبود و آنهم نداشتن سند مالکیت ...
نداشتن سند مالکیت شهرک رضوی را محروم نگهداشته است
یکی از ساکنان این شهرک، میگوید: این شهرک در بدو ساخت قطعهبندی شده و ما پول آن را پرداخت کردیم، عدهای هم از نظامیان پادگان چهل دختر در اینجا زمین خریدند و خانه ساخته شد، آن زمان بنیاد مستضعفان متولی این امر نبود و اسناد ما توسط مسکن و شهرسازی که این نهاد نیز قبلاً ماهیتی منفک از بنیاد مسکن نداشت، صادر اما هیچگاه به ما تحویل داده نشد.
صدای گزارش خبرگزاری مهر به گوش مسئولان رسید و خوشبختانه شنیدهشده که مشکلات پیرامون اسناد این شهر با پیگیری دکتر حسینی شاهرودی نماینده شهرستان در مجلس رفع شد. محمد خونجگری بیان میکند: سه دهه تلاشهای ما بینتیجه بود تا اینکه درنهایت صدای گزارش خبرگزاری مهر به گوش مسئولان رسید و خوشبختانه شنیدهشده که مشکلات پیرامون اسناد این شهر با پیگیری دکتر حسینی شاهرودی نماینده شهرستان در مجلس رفع شده اما هرچند این امر دیر رخ داد و اگر از ابتدا این اراضی سند داشتند قیمتشان قطعاً بالاتر از حالا بود، اما همین را نیز حرکتی بزرگ میدانیم که ما را از بلاتکلیفی درمیآورد و حداقل میتوانیم بگوییم اینجا شهر است چراکه تا قبل از آن شهرک، روستا، ده، شهر، بسطام، رضوی و دهها نام دیگر میتوانستی برای این شهرک انتخاب کنی.
ماجرای صدور اسناد اما به دو سفر اخیر سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان به دعوت نماینده مردم شاهرود و میامی برمیگردد، در سفری که ابتدا پیش از عید ۹۶ و سپس، بعداز آن در دو مرحله رخ داد و بیش از ۵۰ درصد خانههای روستاهای کالپوش دارای سند شدند این امر اما با پیگیری حسینی شاهرودی درباره شهرک رضوی نیز ادامه یافت و وی در تاریخ چهاردهم شهریورماه۹۶ طی نامهای از سعیدی کیا درخواست تعیین تکلیف سند مالکیت ۷۲ خانه این شهرک را مطرح کرد.
بدهی مالکان بخشیده میشود
پاسخ سعیدی کیا اما به حسینی شاهرودی نماینده مردم این شهرستان در تاریخ بیست و پنجم مهرماه۹۶ رسید که طی آن غفور پاکنهاد معاون حقوقی بنیاد مسکن اعلام کرده موانع قانونی صدور اسناد شهرک رضوی بررسی و مشکلات رفع میشوند.
سید حسن حسینی شاهرودی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: موضوع شهرک رضوی به خانههای خریداریشدهای توسط مردم بازمیگردد که در سالهای ۶۷و ۶۸ به آنها تحویل دادهشده اما فاقد سند قطعی بودند و این نداشتن سند قطعی باعث شده باوجود اینکه این شهرک با بسطام یک کیلومتر فاصله داشته از برخی خدمات شهری محروم باشد، لذا پیگیری صدور ۷۱ سند برای این شهرک در طول یک سال گذشته صورت گرفت که خوشبختانه این امر به نتیجه رسید.
تحویل اسناد مالکیت از شنبه
مسئول دفتر اموال و املاک بنیاد مستضعفان شاهرود نیز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه تحویل اسناد مالکیت شهرک رضوی از ابتدای هفته جاری انجام میشود، گفت: ۷۲ سند با موافقت بنیاد مستضعفان و بخشش بدهیهای مالی اهالی شهرک رضوی تحویل مالکان میشود.
بعد از سه دهه، با پیگیری مستمر دکتر حسینی شاهرودی نماینده شهرستان در مجلس و همچنین مساعدت مدیرعامل بنیاد مستضعفان این اراضی از شنبه دارای سند شده و دغدغه مردم رفع میشود.یحیی شیخ بیان کرد: ماجرای شهرک رضوی به سال۶۵ بازمیگردد که قطعه زمینی از سوی بنیاد مسکن سابق به بنیاد مستضعفان تحویل داده میشود که این زمین درنهایت در دو شهر میامی و بسطام به دو شهرک ۷۱ واحدی بدل میشود در ابتدا مالکان ۹۰ هزار تومان پول را پرداخت میکنند و درنهایت از سال ۶۷ و ۶۸ منازلشان را تحویل میگیرند اما روند ثبت این املاک به شرکتی سپرده میشود که بعد از مدتی تعطیلشده و جای خود را به شرکت دیگر میدهد، شرکت دوم نیز به همان سرنوشت دچار میشود و این امر باعث میشود تا املاک این شهرک بی سند بماند.
وی افزود: درنتیجه مردم مابقی پول را تا ۲۵۰ هزار تومان به ازای هر خانه به بنیاد مستضعفان بدهکار شدند چراکه هم اعیان و هم عرصه متعلق به این نهاد بود که درنهایت بعد از سه دهه با پیگیری مستمر دکتر حسینی شاهرودی نماینده شهرستان در مجلس و همچنین مساعدت مدیرعامل بنیاد مستضعفان این اراضی از شنبه دارای سند شده و دغدغه مردم رفع میشود.
درنهایت باید گفت تعیین تکلیف اسناد مالکیت که در نشستهای مختلف بین نماینده مردم شاهرود و میامی و رئیس بنیاد مستضعفان پیگیری شد نویدبخش ارائه خدمات شهری بهتر به مردم شهرک رضوی است همان چیزی که خبرگزاری مهر استان سمنان نیز در انعکاس گزارش خود از این شهرک به آن میاندیشید.
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