دستيابي به دانش هسته‌ اي افتخار ملي است

به گزارش خبرگزاري مهر، در اين بيانيه آمده است: جمهوري اسلامي ايران هيچ ‌گاه از كمك كشورهاي غربي در زمينه فناوري هسته اي برخوردار نبوده است،اين درحالي است كه آمريكا و برخي كشورهاي غربي ديگر با تخلف صريح از همين پيمان به رژيم صهيونيستي، آن هم در زمينه ساخت بمب‌هاي اتمي كمك كرده‌اند.

در ادامه اين بيانيه آمده است: اتخاذ تدابير همه جانبه در برابر فشارهاي به ناحق بر ايران اسلامي، به منظور محروم ساختن جمهوري اسلامي از فناوري و خوداتكايي در اين زمينه، به همفكري و همدلي تمام نيروهاي داخلي و حتي ديگر ملت‌هاي به فغان آمده از زورگويي‌هاي دنياي استكباري به سركردگي آمريكاي جنايتكار نياز دارد.

آنچه در ماههاي اخير و با حمايت آمريكا، به عنوان تنها كشوري كه تاكنون به خود اجازه داده است 200هزار انسان بيگانه را با بمب‌هاي هسته‌اي در شهرهاي ژاپن نابود كند و همچنين بي‌شرمانه جنگ افزارهاي هسته‌ اي را در بالكان، افغانستان و عراق به كار برد، به وضوح يك اقدام خصمانه عليه مردم ايران به شمار مي‌آيد چرا كه در همين زمان شاهديم كه رژيم صهيونيستي كلاهك اتمي در زرادخانه‌هاي خود آماده نموده و هيچ يك از پيمان‌نامه‌هاي بين‌المللي هسته اي را نيز امضا نكرده و با برخورداري از پشتيباني كامل مالي و فني و سياسي آمريكا، مشغول گسترش آنها است. از سوي ديگر كشورهاي هند و پاكستان نيز كوشش‌هاي گسترده اي را در زمينه انرژي اتمي، ساخت بمب‌هاي اتمي، آزمايش‌ها و انفجارهاي زيرزميني انجام داده‌اند؛ اما در هيچ يك از اين موارد، شاهد هيچ گونه واكنش و فشاري نبوده‌ايم.

در اين بيانيه با اشاره به بيانيه‌ تهران و همكاري ايران با اتحاديه‌ اروپا تصريح شده است: همكاري ايران با نهادهاي بين‌المللي تا جايي است كه موجبات اطمينان خاطر جهاني را از صلح‌آميز بودن برنامه‌هاي هسته اي در كشورمان فراهم آورد و در مقابل هرگونه درخواست و اعمال فشاري كه باعث خلل و نقصان در روند پيشرفت‌هاي علمي و فني ايران در برنامه‌هاي هسته اي شود، بايد به طور جدي مقاومت كرد و گامي به عقب نگذاشت و به هيچ‌ وجه نبايد برنامه‌ تهيه و تامين سوخت نيروگاه ‌هاي هسته اي كنار گذاشته شود. انرژي هسته‌ اي موضوعي ملي است كه به هيچ وجه نبايد آن را در قالب ديدگاههاي جناحي و گروهي مورد بررسي قرار داد لذا وجود وحدت نظر در اين زمينه ضروري و مهم است .

تشكل‌هاي اسلامي فارغ‌التحصيلان خارج از كشور با خاطرنشان كردن وظيفه مجلس شوراي اسلامي كشورمان در قبال تصويب پروتكل الحاقي تاكيد كردند: با توجه به تكليف و وظيفه‌ سنگيني كه اينك بر دوش يكايك نمايندگان محترم مجلس قرار دارد، مصرانه از آنان خواستاريم با عنايت به سوگندي كه در نگهباني از دستاوردهاي انقلاب اسلامي و استقلال و اعتلاي كشور ياد كرده‌اند، مفاد قرار دادهاي منعقده در اين زمينه را ضمن مشورت با صاحب‌نظران و كارشناسان بررسي دقيق و موشكافانه نموده و در صورت وجود هرگونه نقص و ايرادي بر آنها تا رفع كامل و حصول اطمينان خاطر نسبت به تامين مصالح نظام و منافع ملي، از تصويب آن خودداري ورزند.

تشكلهاي اسلامي فارغ التحصيلان خارج از كشور ضمن تاكيد بر هوشياري مسئولان نظام در روابط جمهوري اسلامي با برخي كشورهاي غربي و اروپايي آمده است: متاسفانه كشورهاي غربي بر عهد و پيمانهاي خود با ما پايدار نبوده و بسيار اتفاق افتاده است كه به صراحت و بر خلاف موازين قانوني آنها را زير پا نهاده اند. با توجه به اين واقعيات مسئولان كشور بايد كليه احتمالات و جوانب قضيه را مدنظر داشته باشند و تدابير لازم را براي مواجهه با شرايط گوناگون اتخاذ نمايند. علاوه برآن از مسئولان جمهوري اسلامي درخواست مي‌كنيم كاهش روابط اقتصادي و سياسي با كشورهايي همچون كانادا و ژاپن كه در مساله هسته‌ اي ايران، دشمنانه پيش رفته‌اند و در بسياري موارد ديگر نيز رفتار دوستانه‌اي نداشته‌اند مدنظر قرار دهند تا اين كشورها بدانند كه همراهي و همگامي با آمريكا و آن‌هم در مواضع غيرقانوني و خلاف حق و عدالت، چندان هم بي‌هزينه نخواهد بود.



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