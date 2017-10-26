نوری زاده برای مدال برنز تلاش می کند/ رشنونژاد حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات صبح امروز با حضور ۲۷۷ جودوکار از ۴۷ کشور جهان در ابوظبی آغاز شد که در محمد رشنونژاد در وزن ۶۰- کیلوگرم دور نخست برابر «فیلیپ کیتادی» بعد از ۶ دقیقه مبارزه بازنده و از دور مبارزات خارج شد.

اما قاسم نوری زاده در وزن ۶۶- کیلوگرم با دو پیروزی و یک شکست به گروه شانس مجدد رفت. وی دور نخست «متئو مدوس» از ایتالیا را شکست داد و سپس «آلا ال ادریسی» از آمریکا را از پیش رو برداشت. وی در مرحله یک هشتم نهایی برابر «عبدالژولیف» از روسیه بازنده شد. این روسی نفر ششم رنکینگ جهانی است که در سال ۲۰۱۷ موفق به کسب دو طلای رقابتهای گرند اسلم شده است.

نوری زاده برای کسب مدال برنز در گروه شانس مجدد ابتدا باید با «مارگاشویلی» از گرجستان پیکار کند.

سایر جودوکاران ایران طی روزهای جمعه و شنبه به روی تاتامی می روند.