حجتالاسلام علی دشتکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه ریزی برای برگزاری مراسم عزاداری در مساجد و هیئتهای مذهبی استان همزمان با ایام اربعین حسینی، گفت: ۷۰۰ مبلغ در اربعین حسینی به نقاط مختلف استان همدان اعزام می شوند و در این ایام یکهزار و ۸۰۰ مسجد در استان همدان فعال خواهد بود.
وی با بیان اینکه برپایی ایستگاه صلواتی از اقدامات کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین استان همدان خواهد بود به برگزاری اجتماع هیئتهای مذهبی و عموم مردم در اربعین حسینی و در میدان امامزاده عبدالله اشاره کرد و افزود: شهرستانهای استان همدان نیز این اجتماع را در میدان های اصلی شهر برگزار خواهند کرد.
وی با اشاره به تشکیل ۲۵ هیئت خادمزوار در استان همدان در دهه اخر ماه صفر، عنوان کرد: یکی از مسوولیتهای کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد برپایی ایستگاه صلواتی در شهر و مسیر حرکت کاروانها است.
مسئول کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین استان همدان با اشاره به اعزام مبلغ به ایستگاههای صلواتی، افزود: در هر ایستگاه ۳ مبلغ مستقر خواهد شد.
وی با بیان اینکه در خارج از کشور ۱۰ موکب از استان همدان برپا شده که به هریک از این موکبها سه مبلغ اعزام خواهد شد، یادآور شد: در مجموع ۳۰ مبلغ به موکبهای برونمرزی اعزام خواهد شد.
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