محمود خاقانی درگفتگو با مهر درباره اتحاد و همکاری کشورهای تولید و صادر کننده خزر در تولید نفت گفت : جلب همکاری های منطقه ای که نفت خام از مسیر ایران به بازارهای جهانی صادر شود از مهمترین سیاست های وزارت نفت در بخش خزر است.

وی تصریح کرد : کشورهای حاشیه خزر باید با همکاری در زمینه انرژی به یک همکاری منطقه ای بزرگ دست یابند.

مدیر کل نفت وگاز خزر در وزارت نفت اضافه کرد : برهمین اساس، ایجاد یک سازمانی برای کشورهای تولید و صادر کننده نفت ضروری است، زیرا این کشورها غیر از روسیه همگی عضو سازمان اکو هستند.

خاقانی گفت : مذاکراتی با این کشورها برای تشکیل این سازمان شده ، اما آنهایی که از اتحاد ایران با دنیا و رسیدن به یک همکاری و اتحاد مخالف هستند مانع از توافق این کشورها با هم می شوند.

وی تصریح کرد: اعمال نفوذ این کشورها بر کشورهای منطقه ازمهمترین عواملی است که باعث شده این پروژه به تاخیر برسد.