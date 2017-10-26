به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی زاهدی ظهر پنج شنبه در جلسه هم اندیشی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با روسای آموزش و پرورش لرستان با اشاره به حضور اعضای این کمیسیون در استان اظهار داشت: امیدواریم در بازدیدها و جلساتی که در لرستان برگزار می کنیم بتوانیم برخی از مشکلات حوزه آموزش و پرورش استان را رفع کنیم.

وی با بیان اینکه استان لرستان به ظاهر استانی محروم اما دارای نیروی انسانی فراوان و کارآمد است گفت: بحث هایی ساختاری، تشکیلاتی و منابع مالی نشان می دهد که مشکلات و چالش هایی جدی در این حوزه وجود دارد.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۴۸ درصد دانش آموزان لرستان در رشته تجربی تحصیل می کنند و این امر به ضرر استان خواهد بود گفت: این امر یک هشدار بوده و باید با کار فرهنگی و از طریق استان و کشور این گونه مشکلات را پیگیری و رفع کرد.

زاهدی با بیان اینکه در قانون برنامه شش توسعه تاکید شده که باید تعداد دانش آموزانی که در رشته های فنی و حرفه ای تحصیل می کنند از ۳۵ درصد به ۵۰ درصد برسد گفت: این در حالیست که این عدد در لرستان زیرمتوسط کشور است و این امر به ضرر استان خواهد بود.

وی با تاکید بر ضرورت افزایش هنرستان ها گف: در قانون برنامه ششم توسعه برای ایجاد و تجهیز هنرستان ها اعتبارات لازم پیش بینی شده است و آموزش و پرورش باید برای دریافت این اعتبارات پیگیری کند.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اختصاص اعتبارات لازم برای بحث سیستم های سرمایشی و گرمایشی مدارس در قانون برنامه ششم توسعه گفت: همچنین برای هوشمندسازی مدارس نیز اعتبارات لازم پیش بینی شده که باید برای جذب آنها پیگیری صورت گیرد.

زاهدی با تاکید بر اینکه وجود هزار و ۵۰ کلاس درس فرسوده در لرستان مطلوب نیست و این عدد بالایی است گفت: در این راستا باید از ظرفیت مراکزی مانند بنیاد برکت و ... برای مقاوم سازی این کلاس های درس استفاده شود.

وی با اشاره به اختصاص اعتبارات لازم برای بحث حامل های انرژی مدارس گفت: این اعتبارات دو سال پیش در نظر گرفته شده و باید پیگیری صورت گیرد که چرا جذب نشده است.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیش بینی اعتبار برای سرانه مدارس نیز گفت: باید دولت و مجلس دست به دست هم دهند و سند تحول بنیادین عملیاتی شود در غیر اینصورت نظام آموزش و پرورش کشور دچار آسیب می شود.

زاهدی یادآور شد: برای مقاوم سازی مدارس فرسوده در کشور در قالب برنامه ششم توسعه سه میلیارد دلار از محل صندوق توسعه اعتبار پیش بینی شده است.