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۴ آبان ۱۳۹۶، ۱۵:۴۰

رئیس کمیسیون آموزش مجلس خبر داد؛

اختصاص ۳ میلیارد دلار برای مقاوم‌سازی مدارس فرسوده کشور

اختصاص ۳ میلیارد دلار برای مقاوم‌سازی مدارس فرسوده کشور

خرم‌آباد- رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از اختصاص سه میلیارد دلار از محل اعتبارات صندوق توسعه برای مقاوم سازی مدارس فرسوده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی زاهدی ظهر پنج شنبه در جلسه هم اندیشی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با روسای آموزش و پرورش لرستان با اشاره به حضور اعضای این کمیسیون در استان اظهار داشت: امیدواریم در بازدیدها و جلساتی که در لرستان برگزار می کنیم بتوانیم برخی از مشکلات حوزه آموزش و پرورش استان را رفع کنیم.

وی با بیان اینکه استان لرستان به ظاهر استانی محروم اما دارای نیروی انسانی فراوان و کارآمد است گفت: بحث هایی ساختاری، تشکیلاتی و منابع مالی نشان می دهد که مشکلات و چالش هایی جدی در این حوزه وجود دارد.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۴۸ درصد دانش آموزان لرستان در رشته تجربی تحصیل می کنند و این امر به ضرر استان خواهد بود گفت: این امر یک هشدار بوده و باید با کار فرهنگی و از طریق استان و کشور این گونه مشکلات را پیگیری و رفع کرد.

زاهدی با بیان اینکه در قانون برنامه شش توسعه تاکید شده که باید تعداد دانش آموزانی که در رشته های فنی و حرفه ای تحصیل می کنند از ۳۵ درصد به ۵۰ درصد برسد گفت: این در حالیست که این عدد در لرستان زیرمتوسط کشور است و این امر به ضرر استان خواهد بود.

وی با تاکید بر ضرورت افزایش هنرستان ها گف: در قانون برنامه ششم توسعه برای ایجاد و تجهیز هنرستان ها اعتبارات لازم پیش بینی شده است و آموزش و پرورش باید برای دریافت این اعتبارات پیگیری کند.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اختصاص اعتبارات لازم برای بحث سیستم های سرمایشی و گرمایشی مدارس در قانون برنامه ششم توسعه گفت: همچنین برای هوشمندسازی مدارس نیز اعتبارات لازم پیش بینی شده که باید برای جذب آنها پیگیری صورت گیرد.

زاهدی با تاکید بر اینکه وجود هزار و ۵۰ کلاس درس فرسوده در لرستان مطلوب نیست و این عدد بالایی است گفت: در این راستا باید از ظرفیت مراکزی مانند بنیاد برکت و ... برای مقاوم سازی این کلاس های درس استفاده شود.

وی با اشاره به اختصاص اعتبارات لازم برای بحث حامل های انرژی مدارس گفت: این اعتبارات دو سال پیش در نظر گرفته شده و باید پیگیری صورت گیرد که چرا جذب نشده است.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیش بینی اعتبار برای سرانه مدارس نیز گفت: باید دولت و مجلس دست به دست هم دهند و سند تحول بنیادین عملیاتی شود در غیر اینصورت نظام آموزش و پرورش کشور دچار آسیب می شود.

زاهدی یادآور شد: برای مقاوم سازی مدارس فرسوده در کشور در قالب برنامه ششم توسعه سه میلیارد دلار از محل صندوق توسعه اعتبار پیش بینی شده است.

کد مطلب 4125727

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