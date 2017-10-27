دوهفته منتظر اجرای تعرفه پرستاری می مانیم/ توصیه به سازمان مدیریت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریفی مقدم در جمع فعالین صنف پرستاری، به دفاع از عملکرد سازمان نظام پرستاری در دوره چهارم پرداخت و اظهارداشت: عملکرد سازمان، هیات مدیره ها و شورای عالی نظام پرستاری با دوره گذشته قابل مقایسه نیست.

وی با عنوان این مطلب که هیات مدیره ها عضو انتخابی پرستاران هستند، افزود: از همین رو، نمی توان با آن دسته از هیات مدیره های کم کار در عرصه های مختلف، برخورد کرد و انتظار می رود خود پرستاران از هیات مدیره ها، گزارش کار بخواهند.

شریفی مقدم در عین حال تاکید کرد: البته ارزیابی ها نشان می دهد که عملکرد سازمان نظام پرستاری راضی کننده نیست و باید تلاش بیشتری صورت بگیرد.

وی در ادامه به برخی اقدامات سازمان نظام پرستاری در دوره چهارم اشاره کرد و افزود: شاید، پیگیری قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، یکی از مهم ترین اقداماتی باشد که در این دوره صورت گرفته است. بطوریکه در آذر ۹۵، با تلاش های سازمان، تعرفه های پرستاری به کمیسیون اجتماعی دولت رفت که باید متذکر شوم، این کمیسیون از جایگاه بالایی در مجومه دولت برخوردار است و از همین جا، باید از دبیر این کمیسیون بخاطر همراهی با نمایندگان پرستاری، تشکر کرد.

دبیرکل خانه پرستار با اشاره به بهانه هایی که برای ارسال تعرفه های پرستاری از وزارت بهداشت به شورای عالی بیمه مطرح بود، گفت: پافشاری ها و پیگیری های سازمان نظام پرستاری باعث شد تا بعد از سه سال، وزارت بهداشت این تعرفه ها را به دبیرخانه شورای عالی بیمه بفرستد.

شریفی مقدم با اشاره به تاکید برنامه ششم توسعه کشور بر اجرایی شدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، افزود: چند وقت قبل شنیدیم که پرونده این قانون را بسته اند، اما با تلاش هایی که صورت گرفت، توانستیم دوباره آن را به جریان بیاندازیم.

وی با عنوان این مطلب که بررسی تعرفه های پرستاری یک ماه قبل در نوبت طرح در شورای عالی بیمه بود، گفت: متاسفانه در آن جلسه نوبت بررسی تعرفه های پرستاری نرسید، اما در جلسه اخیر که چند روز قبل تشکیل شد، تعرفه های پرستاری مطرح و تصمیم گرفته شد برای کار کارشناسی بیشتر، دوباره به وزارت بهداشت باز گردد.

شریفی مقدم با بیان این مطلب که نمایندگان پرستاری از تمام ابزارها برای اجرایی شدن این قانون استفاده کرده اند، ادامه داد: بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون می گذرد و تمامی مراحل اجرایی آن طی شده است.

وی گفت: سازمان نظام پرستاری سعی دارد از طریق کار کارشناسی و روش منطقی و دیپلماسی، مشکلات جامعه پرستاری را حل کند. از همین رو، تا دو هفته دیگر که جلسه بعدی شورای عالی بیمه تشکیل می شود، منتظر می مانیم که ببینیم چه تصمیمی گرفته می شود.

قائم مقام سازمان نظام پرستاری با تاکید بر اینکه تمام بهانه ها گرفته شده است، تصریح کرد: امیدواریم قانون تعرفه های پرستاری اجرایی شود، زیرا احساس می کنیم با جامعه پرستاری بازی می کنند.

شریفی مقدم در توضیح علت بازگشت قانون تعرفه پرستاری از شورای عالی بیمه، گفت: دوستان عنوان کرده اند اگر قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری بار مالی برای بیمه ها نداشته باشد، آن را اجرا می کنیم.

وی افزود: اگر قرار باشد تعرفه های پرستاری اجرایی نشود، خدمات سایر گروه های درمانی نیز نباید تعرفه داشته باشد و اگر قرار است تعرفه داشته باشند و بیمه ها نیز آنها را پوشش می دهند، تعرفه های پرستاری هم می بایست بیمه شوند.

دبیرکل خانه پرستار ادامه داد: افزایش هزینه های بیمه ها، بخاطر عدم توازن در پرداخت ها در نظام سلامت است، بطوریکه کارانه یک ماه ۲۰ هزار پزشک هیات علمی چند برابر کارانه ۳۰۰ هزار پرسنل بهداشتی و درمانی است.

شریفی مقدم با عنوان این مطلب که بار مالی اجرای تعرفه های پرستاری را قبل از فصل بودجه به وزارت بهداشت پیشنهاد داده ایم، گفت: ما پیشنهاد کردیم ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای اجرای تعرفه های پرستاری پیش بینی شود.

وی افزود: سعی ما این است که از راه های کم هزینه به اهداف جامعه پرستاری برسیم و از همین رو، تا دو هفته آینده که جلسه شورای عالی بیمه تشکیل می شود، منتظر می مانیم و امیدواریم سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بودجه اجرای تعرفه های پرستاری را پیش بینی کند و به انتظار ۱۰ ساله پرستاران پایان دهند.

قائم مقام سازمان نظام پرستاری کشور، تاکید کرد: اگر در جلسه بعدی شورای عالی بیمه هم موضوع تعرفه های پرستاری به نتیجه ای نرسد، نمایندگان پرستاری موضوع را به خود جامعه پرستاری واگذار خواهند کرد.