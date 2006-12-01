حجت اله سیفی، دبیر هفتمین جشنواره سینمای مستند کیش، درباره وضعیت فعلی سینمای مستند و مقایسه آن با سینمای داستانی به خبرنگار مهر گفت: "به دلیل نبود انسجام در مدیریت و برنامه ریزی کلان سینمای مستند و داستانی کشور لطمات جبران ناپذیری را متحمل شده و پیوستگی و رشد را کمتر در این حوزه ها می بینیم. اگر هم اتفاقی بیفتد مربوط به جریانات درونی خود فیلمسازان است، نه اینکه برنامه ریزی کلانی صورت بگیرد."

وی در ادامه افزود: "سال ها از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد و باید نگاهی پویاتر به سینمای مستند و داستانی بشود. فیلمسازی اصولاً نشات گرفته از یک فرهنگ و ارزش و نگاه هنرمندانه است و ما در کشورمان اینگونه نگاهها را کم نداریم. ما دارای پیشینه و هویت تاریخی غنی و پربار و اقلیم و قومیت های مختلفی هستیم که هر کدام آنها هویتی درخشان دارند. بنابراین ما بیشتر می نوانیم در سینمای مستند رشد و پیشرفت داشته باشیم. ولی این امکان را خودمان کمتر برای خودمان فراهم می کنیم که تولیدکننده آثار همطراز با تولیدات خوب روز دنیا باشیم."

سیفی درباره برگزاری جشنوارهای موضوعی مانند جشنواره مستند کیش و تاثیر آن بر سینمای مستند گفت: "جشنواره ها اصولاً زمینه ساز هستند. مگر اینکه جشنواره متعلق به سازمانی خاص و دنبال کننده یک اندیشه خاص در جامعه باشد. مثل جشنواره پلیس و رشد که بر اساس هداف یک نهاد خاص بنا شده اند و در جهت انتقال آن اهداف گام برمی دارند. جشنواره کیش می خواهد فیلمسازان را متوجه جزیره کیش و قابلیت های مختلف آن کند تا بتوانند از موقعیت خاص نگین خلیج نیلگون همیشه فارس برای تولید فیلم داستانی یا مستند بهره ببرند."

دبیر هفتمین جشنواره سینمای مستند کیش ادامه داد: "آثاری که در جزیره کیش تولید می شوند می توانند به سایر کشورها بروند و تصویری زیبا و درست از ایران به جهانیان ارائه دهند. این مسائل از عمده ترین اهداف برگزاری جشنواره سینمای مستند کیش است. در کنار آن برگزاری این جشنواره محلی برای کشف استعدادهای درخشان و جدید و ایجاد فضایی برای توجه به آنهاست."

وی در پایان گفت: "ما در طول برگزاری جشنواره مستند کیش با برگزاری کلاس های آموزشی به آموزش مستندسازی هم می پردازیم. حضور میهمانان داخلی و خارجی از چهار گوشه دنیا و در کنار آن نمایش فیلم های مستند از کشورهای هند، انگلیس، میانمار، هلند، بلژیک و آلمان و برپایی بازار فیلم مستند دیگر بخش های جشنواره امسال کیش است."