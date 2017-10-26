مرحوم آیت الله مرعشی نجفی چراغی در مسیر علم و دانش روشن کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت بیست و هشتمین سالگرد ارتحال مرحوم آیت الله العظمی مرعشی نجفی شامگاه پنجشنبه با حضور علما، روحانیون و اقشار مختلف مردم در حسینیه این مرجع فقید شیعه برگزار شد.
در این مراسم آیت الله رضا استادی دبیر شورای عالی حوزههای علمیه، حجت الاسلام سید علی خمینی، سید مهدی صادقی استاندار قم، سردار کاظم مجتبایی فرمانده انتظامی قم، نیز شرکت کرده بودند.
یکی از اساتید حوزه علمیه قم در این مراسم طی سخنانی مرحوم آیت الله مرعشی نجفی را فقیهی جامع و بزرگ توصیف کرد و گفت: تفقه در دین از ویژگیهای بارز آن عالم ربانی بود.
آیت الله مرعشی نجفی در راه علم اندوزی بسیار تلاش میکرد
حجت الاسلام سید عبدالله فاطمینیا گفت: آیت الله مرعشی نجفی در راه علم اندوزی بسیار تلاش میکرد و برای گردآوری کتابخانهای با ارزش و کمنظیر زحمت و رنج بسیار کشید.
وی افزود: آیت الله مرعشی نجفی با تأسیس کتابخانه خود چراغی را در مسیر علم و دانش روشن کرد که این چراغ امروز به همت فرزند آن مرحوم همچنان روشن است و روز به روز نیز بر روشنایی آن افزوده میشود.
این مفسر قرآن کریم به جامعیت آیت الله مرعشی نجفی اشاره کرد و گفت: این عالم ربانی در تمام عرصههایی که مربوط به دین میشد تخصص داشت.
وی ادامه داد: آیت الله مرعشی نجفی یک عالم بزرگ، مرجعی کتاب شناس و نسخه شناس بود که بسیاری از اساتید دانشگاه از علم او بهره میبردند.
طلاب باید احادیث را به خوبی مطالعه کنند
حجت الاسلام فاطمینیا، با بیان این حدیث که «اگر خداوند بندهای را دوست داشته باشد او را فقیه در دین قرار میدهد»، افزود: طلاب باید احادیث را به عنوان ابزار دین به خوبی مطالعه کنند و در آن تأمل نمایند و تنها به خواندن آن کفایت نکنند.
وی به اهمیت دین شناسی تأکید کرد و افزود: در حوزه علمیه انسانهایی بودند که با استفاده از ابزار موجود مراحل فقیه شدن را طی کردند اما در دین شناسی نتوانستند رشد کنند.
گفتنی است، آیت الله مرعشی نجفی هفتم صفر سال ۱۴۱۱ هجری قمری مصادف با هفتم شهریورماه ۱۳۶۹ در سن ۶۹ سالگی دار فانی را وداع گفت و در کتابخانه خود در قم به خاک سپرده شد.
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