واکنش کودک روسی به موسیقی ایرانی/ مقاله تخصصی ارایه شد

کیوان ساکت آهنگساز، نوازنده و مدرس موسیقی ایرانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزییات حضورش در هشتمین کنفرانس «بداهه نوازی شرقی» که در سن پترزبورگ روسیه برگزار شد، بیان کرد: به دعوت دبیرخانه هشتمین کنفرانس «بداهه نوازی شرقی» سفری را به سن پترزبورگ کشور روسیه انجام دادم که طی این سفر علاوه بر ارایه یک مقاله درباره موسیقی «ردیف دستگاهی ایران» همراه با دوست هنرمندم علی اکبر خادم به عنوان نوازنده تمبک در یک اجرای عملی به توضیح موارد مورد نظر پرداختم.

وی ادامه داد: علاوه بر اجرای عملی مواردی که در مقاله ارائه شده بود، به اجرای بخش های مختلفی از موسیقی ایرانی پرداختیم که در بخش اول تک نوازی سه تار و در بخش دوم دونوازی تار و تمبک برای حاضران در سالن اجرا شد و خوشبختانه واکنش تماشاگران هم نسبت به مقالات ارائه شده و هم برنامه اجرایی خوب بود و این برای ما باعث افتخار است که در کنار مقالات پژوهشگرانی از کشورهای اروپایی و کشورهایی چون ارمنستان، ازبکستان، ترکمنستان، فعالیت ما این چنین دیده شد.

این نوازنده تار و سه تار با ذکر خاطره ای از استقبال مخاطبان اظهار کرد: یکی از اتفاقات بسیار جالبی که حین اجرای برنامه ما در سالن افتاد مربوط به حضور یک دختر خردسال روسی و مادرش هنگام اجرای بخش تک نوازی من بود که دختربچه بدون هیچ هماهنگی قبلی از صندلی تالار بلند شد و به سمت ما آمد و مادرش او را روی صحنه آورد واین کودک روی زانوهای من نشست و تلاش کرد تا با انگشت گذاری روی پرده های ساز با من در نوازندگی همراه شود که من نیز به او در انجام این کار کمک کردم و کودک به قدری از این فضا خوشحال و پرهیجان به نظر می رسید که تماشاگران با تشویق های مکرر خود واکنش هیجان انگیزی را انجام دادند.

ساکت تصریح کرد: گرچه این دختربچه نه موسیقی ایرانی می دانست و نه زبان ما را می فهمید اما همین که مردم حیرت زده با وی همراهی و او را برای نواختن تشویق می کردند برای من نشانگر این امر بود که علیرغم نظر برخی ها که می گویند موسیقی ایرانی جایگاهی در سطوح بین المللی ندارند، موسیقی ایرانی اگر درست اجرا شود چقدر می تواند تاثیر گذار باشد.

این آهنگساز و نوازنده در پایان گفت: بازدید از پارلمان و موزه موسیقی سن پترزبورگ به همت معاون امور بین الملل پارلمان سن پترز بورگ در ساعاتی که مردم عادی مجوزی برای تردد در این اماکن را ندارند بخش دیگری از سفر ما را تشکیل می داد. حضور در یکی از تالارهای مجلل اجرای کنسرت آثار چایکوفسکی و مذاکره با تعدادی از هنرمندان و صاحب نظران فرهنگی سن پترزبورگ برای افزایش تبادلات و تعاملات هنری در حوزه موسیقی ایرانی از جمله اقدامات دیگری بود که در این سفر انجام گرفت که به زودی نتایج این مذاکرات اعلام می شود.