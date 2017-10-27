به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر نیکبخت شامگاه پنج شنبه در شورای برنامه ریزی و توسعه استان همدان با تأکید بر سرکشی ماهیانه مدیران از شهرستان ها، اظهار داشت: دستگاه ها تا پایان آبان ماه فرصت دارند گزارش عملکرد خود را در این زمینه ارائه دهند.

وی بابیان اینکه برنامه پیش بینی شده کاری مدیران و فرمانداران باید به صورت شش ماهه ارائه شود تا برنامه ها قابل ارزیابی باشد و پیشرفت ها بررسی شود، گفت: جذب اعتبارات و تسهیلات بانک ها مورد اهمیت است.

استاندار همدان با اشاره به اینکه یکی از بانک ها از ۵۸ طرح برای اعطای تسهیلات تنها یک طرح به ارزش ۹۸ میلیون تومان را تصویب کرده، اظهار داشت: این موضوع قابل اغماض نیست که بر اساس جلسه با مدیرعامل این بانک در کشور، مشکل اعطای تسهیلات برطرف شد.

وی بابیان اینکه ۳۴۰ میلیارد تومان سهم اشتغال فراگیر برای استان همدان در نظر گرفته شده که باید این سهم را افزایش داد و نباید تنها از بانک ها گلایه داشت بلکه باید دستگاه ها تلاش و پیگیری خود را بیشتر کنند، گفت: از بانک ها درخواست شده که طرح ها را بررسی کنند و اهلیت متقاضی و توجیه اقتصادی طرح‌ها باید در بانک ها مورد توجه قرار گیرد.

استاندار همدان با اشاره به پیگیری طرح های استان در هفته های اخیر، گفت: وزیر نفت در خصوص مشکلات پتروشیمی ابن سینا و هگمتانه همکاری خوبی داشت و قرار شد ۱۲ میلیارد تومان از سوی شرکت پتروشیمی ایران به پتروشیمی ابن سینا پرداخت شود.

وی ادامه داد: قرار شد مشکلات پتروشیمی هگمتانه نیز برطرف شود و چون سهام آن متعلق به فرزندان مرحوم علاقبندیان است باید رایزنی هایی نیز با آنها صورت بگیرد.

نیکبخت به معرفی سرمایه گذار برای راه اندازی پالایشگاه در استان همدان اشاره کرد و افزود: بر اساس پیگیری های صورت گرفته، دانشگاه D۸ همدان در ترم جدید دانشجویانی را از ۸ کشور دنیا در مقطع دکترا پذیرش خواهد کرد.

استاندار همدان با بیان اینکه اعتباراتی در استان همدان برای این دانشگاه پیش بینی شده است، یادآور شد: اعتباراتی نیز از سوی سازمان برنامه و بودجه به این دانشگاه اختصاص یافته است.

وی از تخصیص اعتبارات بین المللی به شهر جهانی لالجین خبر داد و افزود: چشم من آب نمی خورد که طرح تفضیلی شهر لالجین در کمترین فرصت ارائه شود تا استان بتواند از اعتبارات استفاده کند.

محمدناصر نیکبخت با بیان اینکه مرکز جامع سرطان و بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی نیز توسط فرزندان مرحوم فرشچیان دره مدان ساخته خواهد شد، گفت: حل مشکل ذوب آهن اسدآباد نیز در جلسات اخیر مورد پیگیری قرار گرفت.

وی به بررسی مشکل ۱۳ طرح بزرگ در روزهای گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: باید از اسناد خزانه استفاده کرد.

وی بابیان اینکه همدان استانی سردسیر است و تخصیص اعتبارات به همدان باید با دیگر استانها متفاوت باشد چون عملیات عمرانی در استان همدان با توجه به فرا رسیدن فصل سرما به سمت توقف پیش می رود، گفت: اعتبارات برنامه بزرگداشت کنگره مرحوم آقانجفی همدانی نیز باید هرچه سریعتر اختصاص یابد.

نیکبخت به قول وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای اختصاص اعتبار برای برگزاری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان اشاره کرد و افزود: رویدادها باید در تخصیص اعتبارات مورد توجه قرار گیرند.